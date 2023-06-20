الجولان المحتل: الأهالي يتجمهرون دفاعًا عن أراضيهم

الأهالي: "على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجل أراضينا ودفاعًا عنها.. لن نسمح بإقامة المشروع على حساب مستقبل أجيالنا"

توافد العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل إلى منطقة مقام اليعفوري وسط حقول التفاح غير بعيد عن بلدة مجدل شمس، استعدادًا لأي "مواجهة قد تقع مع قوات من شرطة الاحتلال"، كما أوضح أحد النشطاء المحليين في اتصال لـ"عرب48".

وبحسب معلومات أولية، توجهت في ساعات الصباح "جرافات ضخمة بحماية عشرات السيارات التابعة لشرطة الاحتلال" إلى بعض الأراضي الزراعية للأهالي المستهدفة ضمن مشروع مراوح الطاقة "التوربينات" الذي تنوي سلطات الاحتلال إقامته على حساب أراضي الأهالي وحقولهم.

وأكد المتحدث لموقع "عرب48" أن الأهالي "مصممون على موقفهم الجماعي الرافض بشكل قطعي ونهائي لإقامة المشروع على حساب مستقبلهم ومصادر رزقهم في أراضيهم وبالجوار من بلداتهم، وأنهم على استعداد لتقديم الغالي والنفيس لأجلها ودفاعًا عنها".

( يتبع..)