في الحلقة الأربعين من بودكاست "الميدان" نستضيف مديرة مركز مدار الباحثة د. هنيدة غانم، للحديث حول المثقف الفلسطيني ودوره التاريخي.

بدأنا بتعريف من هو المثقف وما دوره في تشكيل الهوية الفلسطينية، وفي رسم حدود أخلاقية بالحيز السياسي والثقافي؟

وناقشنا تراجع دور المثقف في العقود الأخيرة، وخيبة الأمل التي أصابت المثقفين والناشطين على حد سواء، ومخاوفهم من التعبير عن مواقفهم السياسية بعد الثورات العربية.

وتناولنا الوضع السياسي في فلسطين وتأثير الأبرتهايد وبناء الحواجز بين المثقفين الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عام 1967 والأراضي المحتلّة عام 1948، والشتات.

وختمنا بالحديث حول الهجمة الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة ضد العلم الفلسطيني.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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