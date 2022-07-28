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الميدان بودكاست "الميدان" | أزمة المناخ... صناعة جهنم

في الحلقة السادسة والأربعين من بودكاست "الميدان" استضفنا الباحثة آلاء عبيد، من جمعية الجليل، للحديث معها عن أزمة المناخ.

ناقشنا تغيّر المناخ وما المقصود به، وما تبعاته وتأثيره علينا وعلى مناحي حياتنا. وتساءلنا حول أهداف ومدى نجاعة تعهدات الدول الكبرى، ومؤتمرات المناخ العالمية التي تضع سياسات التعامل مع الأزمة.

تحدّثنا عن الحلّ وهل يبدأ بتغيير نمط حياتنا الأفراد أم بتغيير سياسة ونهج الدول الصناعية والشركات الرأسمالية تجاه البيئة، ووتعاملها مع الموارد والطاقة. وتناولنا موضوع جهوزية المجتمع الفلسطيني في الداخل لتغيّرات المناخ مع غياب البنية التحتية المطلوبة لذلك.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة
للتواصل: abed.a.s.1988@gmail.com

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