بودكاست "الميدان" | عامان على هبة الكرامة: الاعتقالات مستمرة

في الحلقة الثالثة والثمانين نستضيف المحامي تيسير شعبان ومعتقل من معتقلي هبة الكرامة- 2021، والأخصائي النفسي إبراهيم إغبارية للحديث عن قضية معتقلي هبة الكرامة بعد عامين على مرورها.

نتحدث مع الضيوف في القسم الأول، من الحلقة عن الاعتقالات، وما يمر به المعتقلون أثناء التحقيق وأساليب التحقيق الخبيثة التي يستعملها المحققون ضدّ المعتقلين لأخذ الاعترافات منهم بالقوة، وفي القسم الثاني، نتحدث عن ما مررنا به خلال الهبة كشعب، وتناولنا الوضع النفسي للمعتقلين أثناء التحقيق والاعتقال وبعد الإفراج عنهم.



إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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