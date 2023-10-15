بودكاست "الميدان" | الدعم الأميركي في الحرب على غزة

في الحلقة الخامسة بعد المئة من بودكاست "الميدان" نستضيف الباحث د. خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن، للحديث عن الدعم الأميركي وتحريك الطائرات والأسطول البحري الحربي التابعة لها باتجاه سواحل البلاد منذ بدء الحرب والعدوان على غزة.

تحدثنا عن الموقف الأميركي الرسمي مقابل الرأي العام الأميركي وموقف الحزب الديمرقراطي من الحرب، وناقشنا التحرّك الأميركي واحتمالات جرّ المنطقة إلى حرب، وتناولنا ما يمرّ على الفلسطينيين في أميركا خلال هذه الفترة.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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