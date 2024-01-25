بودكاست | الميدان

بودكاست "الميدان": الصدمات النفسية لدى الأطفال في زمن الحروب

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في الحلقة 120 من بودكاست "الميدان"، استضفنا د. نرمين عبد الغافر طوخي، وهي معالجة نفسية متخصصة في الأطفال، لتسليط الضوء على الآثار والأضرار النفسية التي قد يتعرض لها الأطفال بسبب الحرب.

بدأنا حديثنا بمقدمة مختصرة عن كيفية استيعاب الأطفال للحرب وآليات الدفاع الذاتي التي يمتلكها الأطفال والتي تساعدهم على التعامل مع الأوقات غير المستقرة، وكيفية تأثير الحروب عليهم جسديًا وعقليًا وحتى كيفية تطوير الأطفال لآليات مختلفة للتعامل مع حالتهم الراهنة.

كما تناولت د. نرمين أهمية الحصانة الشخصية والجماعية في مساعدة الأطفال على الصمود خلال الفترات العصيبة وكيف تُترجَم رواياتنا الشخصية وهويتنا الجامعة في بناء قصة قوية ومستقرة لكي نستطيع من خلالها تفسير العالم والتعامل مع أوقات المحن.

وتطرق النقاش إلى الأدوات التي توفرها البحوث الأكاديمية لتأهيل الأطفال الذين عانوا من الصدمات عن طريق مشاركة المشاعر من أجل التعامل معها بشكل صحيح والعودة إلى حياة مستقرة على الصعيد النفسي.

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