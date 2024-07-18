الجريمة والعنف بالداخل: مراكز الشرطة لا تمنع الجريمة القادمة

في الحلقة 143 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحث حبيب مخول من مركز أبحاث "مدى الكرمل"، لمناقشة السياسة الإسرائيلية حيال ظاهرة الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل، مع التركيز على رسالته الماجستير التي تناول فيها افتتاح مراكز الشرطة في القرى والمدن العربية والهدف الأمني من ورائها.

بدأنا الحديث بمراجعة عامة للوضع الحالي من خلال فهم الأرقام، وتناولنا بدايات ظهور الجريمة في الداخل. ثم تطرقنا إلى السياسة التي بدأت بعد الانتفاضة الثانية بفتح المزيد من مراكز الشرطة في القرى والمدن العربية، بهدف السيطرة الأمنية عليها، واتباع سياسة ترى في الفلسطينيين أعداء.

وتطرق حبيب إلى العلاقة السياسية بين الاحتلال والجريمة والصراعات الداخلية بين الشرطة والشاباك حول النشاطات غير القانونية للمتعاونين، إذ يُسمح لهم لأسباب أمنية بالعمل بطرق غير قانونية دون عقاب.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة