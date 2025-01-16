بودكاست "الميدان": أثر الموت في المجتمع الفلسطيني

في الحلقة 169 من بودكاست "الميدان"، استضافنا نسرين ناشف، المعالجة الاجتماعية والزوجية المتخصصة في مجال علاج الفقدان وطالبة الدكتوراه في الجامعة العبرية بالقدس، لمناقشة موضوع الموت وتأثيره على المجتمع الفلسطيني. تناولت الحلقة كيف يؤثر الموت على الأفراد والمجتمع، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون بسبب العنف والجريمة والأوضاع في غزة.

تحدثت ناشف عن أهمية فهم الموت وكيفية التعامل معه، مشيرة إلى أن الموت لا يتجزأ من التجربة البشرية عمومًا. واستعرضت مفاهيم فلسفية للموت مستوحاة من أفكار أفلاطون ونيتشه وشوبنهاور، موضحة كيف كان الموت دائمًا موضع تفكير وتأمل بالنسبة للبشرية.

كما سلطت الحلقة الضوء على تأثير الموت على مفهوم الرجولة في المجتمع الفلسطيني، وتحديدًا كيف تؤثر تجارب فقدان الأب أو التعرض للعنف على إدراك الشباب للرجولة. وتطرقت النقاشات إلى التباين في تعامل المجتمع العربي مع الموت، وكيف تختلف طرق تقبل الفقدان بين الأجيال المختلفة.

وناقشت الحلقة أيضًا دور العلاج النفسي في مواجهة الفقدان، مؤكدةً على ضرورة زيادة الوعي حول تأثير الفقدان على الأفراد والمجتمع. وشددت نسرين على أهمية التعبير عن المشاعر والتجارب الشخصية كوسيلة فعالة للتعامل مع الألم النفسي الناتج عن الفقدان.

في الختام، تناول النقاش الوضع في غزة وما تسببه الإبادة من آثار عميقة على الأجيال القادمة. وأكدت ناشف على الحاجة إلى فهم أعمق لتأثير الفقدان والموت على المجتمع الفلسطيني بشكل عام، وضرورة التركيز على بناء وسائل تعافي جماعية وشخصية لمواجهة هذه التحديات.