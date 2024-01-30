إسرائيل تُحاكم بتهمة الإبادة الجماعية في غزّة ومحكمة العدل الدولية تصدر قرارًا أوليا

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها المستعجل بشأن طلب جنوب أفريقيا بإصدار تدابير مؤقتة في قضيتها التي رفعتها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

رأينا العديد من ردود الأفعال المتنوعة، بعضها يؤيد قرار المحكمة ويعتبره انتصارا، البعض يعتقد أنه جيّد ولكن غير كافي، والآخر لا يعوّل على القانوني الدولي، واعتبره فشلًا ذريعًا لما تبّقى من القانون والمجتمع الدولي والإنسانية حتى.

لماذا لم تصدر المحكمة قرارًا حاسمًا بوقف إطلاق النار؟ وما أهمية قرارها؟ في الحلقة الثانية عشر من بودكاست عدالة، استضفنا د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، للتعمق أكثر في قرار محكمة العدل الدولية وتبعاته.