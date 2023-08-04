بودكاست "الأسبوع": مساعٍ إسرائيلية للتطبيع والضّم.. هل تقبل السعودية؟

في الحلقة الخامسة والخمسين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا الدكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن؛ والدكتورة هنيدة غانم، مديرة "مدار" – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله.

في المحور الأول، تحدثنا مع الدكتور خليل جهشان عن التطورات الأخيرة في المحادثات غير المباشرة للتطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة العربية عمومًا، وماذا تغير لدى صناع القرار في السعودية.

وفي المحور الثاني، تحدثنا مع الدكتورة هنيدة غانم عن اليمين الإسرائيلي الجديد، و"خطة الحسم" لسموتريتش؛ كذلك تناولنا الاحتجاجات الإسرائيلية على التعديلات القضائية، وسعي اليمين لضم الضفة الغربية، وكيف سينعكس ذلك على السلطة الفلسطينية في حال ضم الضفة المحتلة.

تقديم: آية زيناتي وعبد أبو شحادة.