بودكاست | بودكاست عرب 48

بودكاست "الأسبوع": مساعٍ إسرائيلية للتطبيع والضّم.. هل تقبل السعودية؟

استمع أيضاً على

google-podcast google-podcast google-podcast

في الحلقة الخامسة والخمسين من بودكاست "الأسبوع في عرب 48"، استضفنا الدكتور خليل جهشان، المدير التنفيذي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في واشنطن؛ والدكتورة هنيدة غانم، مديرة "مدار" – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية في رام الله.

في المحور الأول، تحدثنا مع الدكتور خليل جهشان عن التطورات الأخيرة في المحادثات غير المباشرة للتطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية وعلى المنطقة العربية عمومًا، وماذا تغير لدى صناع القرار في السعودية.

وفي المحور الثاني، تحدثنا مع الدكتورة هنيدة غانم عن اليمين الإسرائيلي الجديد، و"خطة الحسم" لسموتريتش؛ كذلك تناولنا الاحتجاجات الإسرائيلية على التعديلات القضائية، وسعي اليمين لضم الضفة الغربية، وكيف سينعكس ذلك على السلطة الفلسطينية في حال ضم الضفة المحتلة.

تقديم: آية زيناتي وعبد أبو شحادة.

استمع أيضاً

المزيد
بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

مساعٍ إسرائيلية للتطبيع والضّم.. هل تقبل السعودية؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

"عتيدنا" مشروع صهينة الشباب العرب

بودكاست عرب 48
بودكاست عرب 48

كيف نقرأ الاحتجاجات الإسرائيلية فلسطينيا؟

بودكاست الميدان
بودكاست الميدان

الأزمة السياسية الإسرائيلية وغياب المشروع الفلسطيني

مواد ننصح بها

اللجنة الوزارية برئاسة نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي: لا تحركات فورية
بودكاست

اللجنة الوزارية برئاسة نتنياهو لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي: لا تحركات فورية

03/08/2023
اعتقال جنديين بالبحرية الأميركية بتهم مرتبطة بالأمن القومي والصين
بودكاست

اعتقال جنديين بالبحرية الأميركية بتهم مرتبطة بالأمن القومي والصين

03/08/2023
مخيّم عين الحلوة... في نشأة العاصمة
بودكاست

مخيّم عين الحلوة... في نشأة العاصمة

01/08/2023
لبنان يحصد الذهبية الأولى في الألعاب الفرنكفونية
بودكاست

لبنان يحصد الذهبية الأولى في الألعاب الفرنكفونية

04/08/2023