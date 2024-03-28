بودكاست | بودكاست عرب 48

الهايتك الإسرائيلي في خدمة حرب الإبادة على غزة

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في الحلقة 129 من بودكاست "الميدان"، استضفنا الباحثة في قطاع الهايتك الإسرائيلي أريس بشارة، لمحاولة فهم كيف لعب قطاع التكنولوجيا عالية التقنية الإسرائيلي دورًا في الحرب الجارية على غزة.

بدأنا حوارنا بشرح موجز عن العلاقة الأساسية بين قطاع الهايتك ونظام الأمن الإسرائيلي، وإلى أي مدى هما متشابكان، وتطرّقنا للشركات الخاصة التي لا تملكها الحكومة، ولكن لا تزال مرتبطة ارتباطًا عميقًا بنظام الأمن الإسرائيلي.

وتحدّثنا عن كيفية استخدام هذا القطاع خلال الحرب، وما الذي تقدمه الشركات خاصة، وكيف ساعد هذا القطاع في إعادة تشكيل ساحة المعركة بإدخال تكنولوجيات جديدة وإضافة الطائرات المسيرة والمتطورة، وأسلحة مبنية على الذكاء الاصطناعي إلى ساحة الحرب ضد الأهالي في غزة.

تطرقنا أيضًا إلى الحوار المستمر في قطاع الهايتك الإسرائيلي حول مشكلة التمويل، وذلك بسبب الحرب والإصلاح القضائي الذي أدى إلى احتجاجات خلال عام 2023 حتى السابع من أكتوبر، وكيف أن كل هذا يغير آلية التمويل في هذا القطاع. وما دور الدول العربيه المطبعة في تمويل بعد الحرب.


وختمنا الحديث عن معاناة العمال الفلسطينيين الذين يعملون في قطاع التكنولوجيا الفائقة وما مروا به منذ بداية الحرب.

إعداد وتقديم: عبد أبو شحادة

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