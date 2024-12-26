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بودكاست "الميدان": التهريب من أجل البقاء في فترة الحكم العسكري

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في الحلقة 166 من بودكاست "الميدان"، استضفنا محمد قعدان، باحث وطالب دكتوراه في قسم التاريخ بجامعة رايس في هيوستن - تكساس، لمناقشة مقاله الأخير الذي يتناول ظاهرة التهريب خلال فترة الحكم العسكري داخل الخط الأخضر.

بدأنا الحوار باستعراض عام حول الحكم العسكري وأهميته في تشكيل العلاقة بين الدولة والفلسطينيين الذين أصبحوا مواطنين بعد النكبة. ومن هنا، طرحنا سؤالًا حول الأهداف المعلنة للحكم العسكري.

انتقلنا بعد ذلك إلى ظاهرة التهريب في فترة الحكم العسكري باعتبارها ظاهرة اعتمدت على طرق تجارية قديمة كانت جزءًا من الفضاء العربي، ولكن مع قيام إسرائيل، مُنع الفلسطينيون داخل الخط الأخضر من مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

وعلاوة على ذلك، تعكس هذه الظاهرة خلال فترة الحكم العسكري التوتر في هوية المواطنين الفلسطينيين بين رغبتهم في البقاء وإدارة حياتهم المدنية، وبين التوتر الوطني الذي يعطي أهمية لهويتهم الوطنية والثقافية ورغبتهم في الحفاظ على علاقات تواصل مع الفضاء العربي.

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