في الحلقة الخامسة من بودكاست "دستور"، أحاور المحامية والناشطة الحقوقية في مجال حقوق الأسرى، عبير بكر.

نفتتح محادثتنا في الحديث حول التحديات والمعيقات التي تواجه المحامين والحقوقيين في عملهم الحقوقي لانتزاع الحقوق الأولية للأسرى الفلسطينيين، وتتحدث عبير عن تجربتها الشخصية من خلال عملها في العيادة القانونية لمساندة الأسرى والمسجونين في جامعة حيفا.

كما تلقي الضوء في حديثها عن جوانب قلما يتم الحديث عنها حول حياة الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون وعن تجاربهم العاطفية والحسية خصوصا بما يتعلق في عائلاتهم وأقربائهم.

خلال محادثتنا تتطرق أيضا إلى الظروف الخاصة التي فرضتها جائحة الكرونا على الأسرى في سجون الاحتلال، وإلى السياسات الحكومية المجحفة التي هدفت إلى نزع الإنسانية عن الأسرى الفلسطينيين، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأسرى وحقوق الإنسان.

وتخوض بكر في ضرورة النقد الذاتي وذلك لتحسين وتطوير مؤسسات وجمعيات تعمل من أجل تحسين ظروف الأسرى في شكل دائم وتنسيق متواصل في ما بينها.

إعداد وتقديم: أمل عرابي

للتواصل:oraby.amal@gmail.com