بودكاست "مدى الكرمل": مقاربة سايكو-تحرريّة لآثار الحرب على فلسطينيّي الداخل

في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة، نستضيف د.مصطفى قصقصي، الاختصاصي النفسي العيادي والمعالج الأسري وعضو لجنة توجيه برنامج علم النفس التحرري في "مدى الكرمل"، في لقاء هو السادس ضمن مجموعة اللقاءات التي نخصّصها للحرب الإسرائيليّة على غزّة.

نناقش في هذا اللقاء آثار الحرب النفسيّة على فلسطينيّي الداخل، كفصل صادم إضافي من فصول النكبة المستمرّة، من منظور علم النفس التحرّري.

كذلك نناقش محاصرة المقولة السياسيّة ومحاولات الإسكات والاعتقالات التي يواجهها فلسطينيو الداخل، وأثر ذلك على الصحة النفسيّة، الفرديّة والجماعيّة، وبالتالي على السلوك السياسي لنا.

بالإضافة، نحاول الإجابة عن السؤال حول قدرة جهاز الصحّة النفسي للمستعمِرين عمومًا على تشخيص ومعالجة المستعمَر، في الوقت الذي يُنزع فيه سياق الاستعمار من مراحل التشخيص والعلاج، وننتقل للحديث حول ضرورة الإسهام في الإنتاج المعرفي البديل، في سياقنا، عربيًّا وفلسطينيًّا.

في الختام، نستعرض ممكنات وأدوات العمل فلسطينيًّا، حيث تعتبر الصحّة النفسيّة الفرديّة والمجتمعيّة جزءًا مهمًّا في تثبيت وتعزيز الصمود، كما يصبح الامتثال للشعور بالألم بحد ذاته، فعلًا مقاومًا.