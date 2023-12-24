بودكاست "مدى الكرمل": المسيحيّة في غزّة

في هذا اللقاء من بودكاست "مدى الكرمل" - المركز العربي للدراسات التطبيقيّة والاجتماعيّة "مدى الكرمل"، نستضيف د. جوني منصور، الباحث والمؤرّخ الفلسطيني، في لقاء هو السابع ضمن مجموعة اللقاءات التي نخصّصها للحرب الإسرائيليّة على غزّة.

في اليوم الثامن والسبعين للحرب، وبالتزامن مع عيد الميلاد المجيد، نخصّص هذا اللقاء للحديث عن تاريخ "المسيحيّة في غزّة".

في بداية هذا اللقاء نتعرّف على معنى الاسم غزّة، ونقدّم مدخلًا بأهم المفاصل والمحطات التاريخيّة فيها. نعرّج بعدها على شكل وحضور المسيحيّة في غزّة على محور التاريخ، من القرون الأولى لانتشارها في زمن الإمبراطورية الرومانية ولاحقًا البيزنطيّة، مرورًا بالحملة الفارسيّة ووصولًا إلى الدولة الإسلاميّة بمختلف مراحلها.

كذلك نتطرّق للدور السياسي للفلسطينيّين المسيحيّين في غزّة في فترة الانتداب البريطاني، وكذلك لدورهم الثقافي والمؤسّساتي والاقتصادي فيها، وصولًا إلى الحصار عام 2006، ونعاين ما يعرف بظاهرة "التطهير العرقي الناعم"، و"نزيف الهجرة"، كما يسمّيه د. منصور.