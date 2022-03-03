بودكاست "عــــــ٤٨ــــرب" || بوتين في مواجهة الغرب.. الخلفيات والتداعيات

يستضيف بودكاست "عــــــ٤٨ــــرب" في تغطية خاصّة لمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والمختصّ في العلاقات الدولية، د. أحمد حسين، في محاولة لإلقاء الضوء على أهم الأسئلة التي تُطرح على الساحة السياسية، والدبلوماسية الإقليمية والدولية.

ونخوض في محاور عدة، أهمها، هل كان الاجتياح العسكري الروسي مخططًا منذ سنوات أم لا؟ هل نحن أمام عملية عسكرية واسعة تسعى لاحتلال أوكرانيا بالكامل، أم أن هناك أهدافًا أخرى لروسيا البوتينية؟ ما الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في هذه المرحلة، وهل كان لها دور سابق في تأزم العلاقات الأوروبية الروسية؟

ونختتم حلقتنا عند السؤال الذي يشغل العديد من المحللين، هل نحن نشهد تغير النظام العالمي وموازين القوى العالمية؟ وما الدور الذي تلعبه الدول العربية في خضم هذة الأزمة؟

أحمد حسين: باحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مدير تحرير دورية سياسات عربية، ومدير تحرير الكتاب السنوي استشراف للدراسات المستقبلية. عمل مدرسًا مساعدًا في كلية العلوم السياسية بجامعة دمشق. حاصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة فلورنسا - إيطاليا. له عدد من الأبحاث والدراسات العلمية المنشورة في مجال العلاقات الدولية. تتركز اهتماماته البحثية في نظريات العلاقات الدولية.

إعداد وتقديم: أمل عرابي، وعبد أبو شحادة

للتواصل: oraby.amal@gmail.com - abed.a.s.1988@gmail.com