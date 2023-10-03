كيف يُغير إيلون ماسك العالم؟

جلس كولن كال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أحد فنادق باريس، واستعد لتوجيه اتصال لتجنب كارثة في أوكرانيا، وقد كان آنذاك وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات في الپنتاغون. سلّمه أحد موظّفيه هاتف آيفون، لتجنب إثارة هجمة من الرسائل النصية والرموز التعبيرية على هاتفه في وقت متأخر من الليل. عاد كال إلى غرفته بستائرها الثقيلة وإطلالتها البعيدة على برج إيفل، بعد يوم من الاجتماعات مع مسؤولين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا. أخبرني أحد كبار مسؤولي الدفاع أن كال تفاجأ بالشخص الذي كان على وشك الاتصال به. وسألني «لماذا أتصل بإيلون ماسك؟»

وسرعان ما أصبح السبب واضحا. أخبرني كال: «على الرغم من أن ماسك ليس دبلوماسيًا أو رجل دولة بكل ما تعنيه الكلمة، إلا أنني شعرت أنه من المهم معاملته على هذا النحو، نظرًا للتأثير الذي يمارسه في هذه القضية». كانت شركة سپيس إكس (SapceX)، شركة ماسك لاستكشاف الفضاء، توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء أوكرانيا لعدة أشهر، ما سمح لقوات البلاد بالتخطيط للهجمات والدفاع عن نفسها. ولكن وجدت القوات أن الاتصال لديها قد انقطع في الأيام الأخيرة عند دخولها إلى أراضٍ تتنازع عليها مع روسيا. وما زاد طين البلة، كان الإنذار التحذيري الذي قدمته شركة سپيس إكس للپنتاغون مؤخرًا: إذا لم تتحملوا تكلفة تقديم الخدمة في أوكرانيا، والتي قدَّرتها الشركة بحوالي أربعمئة مليون دولار سنويًا، فإنها ستمنع وصول الأوكرانيين إليها. يتذكر مسؤول الدفاع الكبير، وهو واحد من الأربعة الذين وصفوا لي الأزمة، وقال: «أخذنا نشعر بالذعر. يمكن لماسك إيقاف تشغيل الإنترنت في أي لحظة. وسيكون لذلك تأثير عملي حقيقي على الأوكرانيين».

إطلاق قمر اصطناعيّ لستارلينك (Getty)

انخرط ماسك في الحرب في أوكرانيا بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي، في فبراير/شباط 2022. كان الكرملين يشن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الرقمية في أوكرانيا إلى جانب هجماته الأخرى. وقد وجد المسؤولون الأوكرانيون وتحالف واسع من المغتربين في قطاع التكنولوجيا، الذين عصفوا ذهنيًا في محادثات جماعية على واتساپ WhatsApp وسيغنال Signal، حلًا محتملًا لدى شركة سپيس إكس التي تصنع أجهزة الإنترنت المحمولة المسماة ستارلينك Starlink. تشبه هذه الأجهزة، ذات الطبق المثبت على حامل ثلاثي القوائم، في تصميمها ودهانها الأبيض سيارات شركة تيسلا التابعة لماسك، وتتصل بالإنترنت عبر شبكة من الأقمار الصناعية. تتمتع الأجهزة بنطاق محدود، ما جعلها ذات ميزة في الحرب: على الرغم من الحاجة إلى الكثير منها لتلبية حاجة أوكرانيا، فإنه سيكون من الصعب تفكيكها أو تدميرها بالكامل. إلا أن ماسك قادر على إيقافها. أخبرني ثلاثة أشخاص شاركوا في جلب ستارلينك إلى أوكرانيا، جميعهم تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم؛ لأنهم كانوا قلقين من أن ماسك، إذا انزعج، قد يسحب خدماته، أخبروني أنهم تجاهلوا في الأصل مدى أهمية أن الأجهزة تعود لشركة يملكها شخص واحد. قال لي أحدهم، وهو مسؤول تنفيذي أوكراني في مجال التكنولوجيا: «لم يفكر أحد في هذه القضية وقتها». كان الكل يُفكّر بـ «دعونا نفعّل الخدمة، فالناس يموتون».

وفي الأشهر التالية، أدى جمع المجتمع الأوكراني للأموال في وادي السليكون، والعقود المبرمة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ومع الحكومات الأوروبية، والمساهمات المجانية من سپيس إكس إلى تسهيل نقل آلاف وحدات ستارلينك إلى أوكرانيا. أخبرني جندي في فيلق الإشارة الأوكراني الذي كان مسؤولًا عن إيصال ستارلينك إلى الخطوط الأمامية، والذي طلب ذكر اسمه الأول فقط، ميكولا، عنها «أنها العمود الفقري الأساسي للاتصالات في ساحة المعركة».

أظهر ماسك في البداية دعمًا كاملًا للقضية الأوكرانية، واستجاب داعمًا عندما غرَّد ميخايلو فيدوروف[1]، وزير التحول الرقمي الأوكراني، بتغريد صور المعدات في الميدان. ولكن مع استمرار الحرب، بدأت شركة سپيس إكس في التراجع عن موقفها. وقال مدير المبيعات الحكومية في سپيس إكس للپنتاغون في رسالة في سبتمبر/أيلول الماضي: «لسنا في وضع يسمح لنا بالتبرع بالمحطات لأوكرانيا، أو تمويل المحطات الحالية لفترة غير محددة من الزمن». (قيَّمت قناة سي إن بي سي قيمة شركة سپيس إكس مؤخرًا بحوالي مئة وخمسين مليار دولار تقريبًا. وقدرت مجلة فوربس صافي ثروة ماسك الشخصية بمبلغ مئتين وعشرين مليار دولار، مما يجعله أغنى رجل في العالم).

شعر ماسك، على نحو متزايد، بعدم الارتياح لأن تقنيته كانت تُستخدم في الحرب. بدا ماسك في ذلك الشهر، في مؤتمر عُقد في أسپن[2] حضرته شخصيات أعمال وشخصيات سياسية، وكأنه يعبر عن دعمه لفلاديمير پوتين. يتذكر ريد هوفمان[3]، الذي ساعد ماسك في تأسيس شركة پاي پال: كان على خشبة المسرح، وقال «يجب أن نتفاوض. يريد پوتين السلام، ويجب أن نتفاوض على السلام مع پوتين»، وبدا حسب كلمات هوفمان أن ماسك قد «اشترى ما كان پوتين يبيعه من وهم». غرد ماسك بعد أسبوع باقتراحه لخطة السلام، التي دعت إلى إجراء استفتاءات جديدة لإعادة رسم حدود أوكرانيا، ومنح روسيا السيطرة على شبه جزيرة القرم، شبه الجزيرة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، والتي تعترف بها معظم الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، باعتبارها إقليمًا أوكرانيًا. وفي تغريدات لاحقة، صوّر ماسك النتيجة الحتمية لصالح روسيا، وأرفقها بخرائط تسلط الضوء على مناطق شرق أوكرانيا، والتي قال إن بعضها «يفضل روسيا». كما استطلع ماسك متابعيه على تويتر حول الخطة. واستجاب الملايين، ورفض نحو ستين في المئة الاقتراح. (غرَّد فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، باستطلاعه الخاص، حيث سأل المتابعين عما إذا كانوا يفضلون إيلون ماسك الذي دعم أوكرانيا أو الشخص الذي يبدو الآن أنه يدعم روسيا. اختار الناس شخصية ماسك الأولى، على الرغم من أن الإقبال على استطلاع زيلينسكي كان أضعف: متابعي ماسك يزيدون بعشرين ضعفًا).

بحلول ذلك الوقت، بدأت تظهر آثار آراء ماسك في ساحة المعركة. وجدت القوات الأوكرانية التي تتقدم إلى المناطق المتنازع عليها في الجنوب نفسها فجأة غير قادرة على التواصل في أحد الأيام. قال لي ميكولا، جندي فيلق الإشارة: «كنا قريبين جدًا من خط المواجهة. عبرنا هذه الحدود وتوقف ستارلينك عن العمل». كانت العواقب فورية. «توقفت الاتصالات، وفُصلِت وحدات الجيش وعُزلت. عندما تكون في حالة هجوم، خاصة بالنسبة للقادة، فإنك تحتاج إلى تدفق مستمر من المعلومات من الكتائب. وأضاف ميكولا: «كان على القادة أن يقودوا سياراتهم إلى ساحة المعركة ليكونوا في نطاق الراديو، ويخاطرون بأنفسهم. عمَّت الفوضى». بدأ المغتربون الأوكرانيون الذين جمعوا الأموال لوحدات ستارلينك في تلقي مكالمات محمومة. يتذكر المدير التنفيذي للتكنولوجيا أن مسؤولًا عسكريًا أوكرانيًا قال له: «نحن بحاجة إلى إيلون الآن». ردّ عليه «ماذا تقصد بالآن؟». فأجابه المسؤول: «الآن في هذه اللحظة اللعينة. الناس يموتون». أخبرني أحد المشاركين الأوكرانيين الآخرين أنه «استيقظ على عشرات المكالمات التي تفيد بأنهم فقدوا الاتصال بالإنترنت، وأنهم اضطروا إلى التراجع». وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن انقطاع الإنترنت أثّر على الوحدات في خيرسون وزاباروجيا وخاركيف ودونيتسك ولوغانسك. أخبرني المسؤولون الأميركيون والأوكرانيون أنهم يعتقدون أن شركة سپيس إكس قد قطعت الاتصال بناءً على النطاق الجغرافي[4]، مما أدى إلى تطويق مناطق الوصول.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية: «عقدنا سلسلة كاملة من الاجتماعات الداخلية في الوزارة لمحاولة معرفة ما يمكننا فعله حيال ذلك». مثّل الدور الفريد الذي أدَّاه ماسك تحديات غير مألوفة، ووضع الحكومة ودورها كوسيط في وضع غريب وجديد وغير مألوف أيضًا. تابعَ المسؤول «لم يكن الأمر كما لو أننا نستطيع احتجازه لانتهاك شروط عقدٍ ما». سيحتاج الپنتاغون إلى التوصل إلى ترتيب تعاقدي مع سپيس إكس بحيث لا يتمكن ماسك، على الأقل، من الاستيقاظ ذات صباح ويقرر، على سبيل المثال، أنه لا يريد مواصلة دعمه لأوكرانيا. وأضاف كال «كانت هذه هي الطريقة الوحيدة بالنسبة لنا لتأمين خدمات الإنترنت في جميع أنحاء أوكرانيا. يمكن لهذا الأمر أن يمنع ماسك من إيقاف الإنترنت تمامًا عنها».

يُتعامَل مع مثل هذه المفاوضات عادة عبر قسم الاستحواذ في الپنتاغون، ولكن ماسك لم يعد مجرد بائعٍ مثل بوينغ أو لوكهيد أو غيرها من الشركات العملاقة في مجال الصناعات الدفاعية. كان كال محترمًا على الهاتف مع ماسك. ووفقًا لنقاط الحديث غير السرية الخاصة بالمكالمة، فقد شكر ماسك على جهوده في أوكرانيا، واعترف بالتكاليف الباهظة التي يدفعها من جيبه، وطالب ببضعة أسابيع حتى يتوصل إلى عقد. يتذكر كال أنه قال لماسك: «إذا قطعت الإنترنت، فلن تنتهي الحرب».

لم يقتنع ماسك على الفور. قال لي كال «استنتاجي هو أنه شعر بالتوتر من أن روسيا كانت تنظر، بشكل متزايد، إلى مشاركة ستارلينك على أنها تمكين للمجهود الحربي الأوكراني، وكان يبحث عن طريقة لتهدئة المخاوف الروسية». مما أثار استياء مسؤولي الپنتاغون، تطوع ماسك بحديثه المباشر مع پوتين شخصيًا. وأخبرني شخص آخر أن ماسك قد أدلى بنفس التأكيد في الأسابيع التي سبقت تغريدة خطته للسلام المؤيدة لروسيا، وقال إن مشاوراته مع الكرملين كانت منتظمة. (نفى ماسك لاحقًا أنه تحدث مع پوتين بشأن أوكرانيا). قال ماسك عبر الهاتف لكال إنه كان ينظر إلى حاسوبه المحمول ويمكنه رؤية «الحرب بأكملها تتكشف أمامه» من خلال خريطة لنشاط ستارلينك. وروى المسؤول الكبير في وزارة الدفاع أن هذا «كان قبل ثلاث دقائق تقريبًا من قوله: «حسنًا، لقد خضت هذه محادثة مثمرة مع پوتين». وكنا نقول: يا عزيزي، هذا ليس جيدًا». أخبر ماسك كال أن استخدام التكنولوجيا التي صممها لتحقيق أهداف سلمية في الحرب هو ما جعله يأخذ هذه الوقفة.

وافق ماسك على منح الپنتاغون مزيدًا من الوقت بعد مكالمة استمرت لخمس عشرة دقيقة. كما أنه، بعد رد فعله العلني وانزعاجه الواضح، تراجع عن تهديداته بقطع الخدمة. وقال في تغريدة على تويتر: «وليحصل ما يحصل. على الرغم من أن ستارلينك ما تزال تخسر أموالها وأن الشركات الأخرى تحصل على مليارات الدولارات من دافعي الضرائب، إلا أننا سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية مجانًا». وأعلنت وزارة الدفاع في شهر يونيو/حزيران الماضي أنها توصلت إلى اتفاق مع شركة سپيس إكس.

تدخل الأوليغارشية وأصحاب المصالح المالية الأخرى في مصير الدول ليس جديدًا. أقرض جيه پي مورغان[5] خلال الحرب العالمية الأولى مبالغ طائلة لقوى الحلفاء، وبعد ذلك، ضخَّ جون د. روكفلر الابن[6] الأموال في عصبة الأمم الوليدة. وتكفلت مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة للمستثمر جورج سوروس[7] بإصلاح المجتمع المدني في أوروبا ما بعد الاتحاد السوفييتي، وقام قطب الكازينوهات شيلدون أديلسون[8] بتمويل وسائل الإعلام اليمينية في إسرائيل، كجزء من دعمه لبنيامين نتنياهو.

لكن تأثير ماسك كان أكثر جرأة واتساعًا. توجد سوابق قليلة كان فيها شخص مدني حكمًا في حرب بين الدول بهذه الطريقة الدقيقة، أو لدرجة اعتماد الولايات المتحدة الآن على ماسك في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل مستقبل الطاقة، والنقل، واستكشاف الفضاء. تعد سپيس إكس حاليًا الوسيلة الوحيدة التي تنقل ناسا من خلالها طواقمها من الأراضي الأميركية إلى الفضاء، وسيستمر هذا الوضع لمدة عام آخر على الأقل. تتطلب خطة الحكومة لنقل صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية زيادة الوصول إلى محطات الشحن على طول الطرق السريعة في أميركا، وهو ما يعتمد على تصرفات شركة أخرى من الشركات التابعة لماسك، وهي شركة تيسلا. والتي وضعت محطات شحنها في جزء كبير من البلاد لدرجة أن إدارة بايدن خففت من الضغط على الشركات من أجل معيار عالمي لأجهزة الشحن، فقط لأن ماسك انزعج منه. محطاته مؤهلة للحصول على إعانات مالية بمليارات الدولارات، طالما أن شركة تيسلا تجعلها متوافقة مع معيار الشحن الآخر.

سعى ماسك في السنوات العشرين الماضية، وعلى خلفية البنية التحتية المتداعية وتراجع الثقة في المؤسسات، إلى البحث عن فرص عمل في المجالات الحيوية التي تراجع فيها دور الدولة بعد عقود من الخصخصة. وتعتمد الحكومة عليه الآن، ولكنها تكافح في التعامل مع مجازفاته ونزواته. أخبرني المسؤولون الحاليون والسابقون من وكالة ناسا، ووزارة الدفاع، ووزارة النقل، وإدارة الطيران الفيدرالية، وإدارة السلامة والصحة المهنية أن تأثير ماسك أصبح واقعًا في عملهم، وقال العديد منهم إنهم يتعاملون معه وكأنه مسؤول غير منتخب. قال أحد المتحدثين باسم الپنتاغون إنه يُبقي ماسك على اطلاع باستفساراتي حول دوره في أوكرانيا، وأنه سيسمح بإجراء مقابلة مع أحد المسؤولين حول هذا الأمر فقط بإذن ماسك. وقال لي «سنتحدث معك إذا أراد إيلون منا أن نفعل ذلك». سُئل ماسك في مقابلة بودكاست العام الماضي عما إذا كان يتمتع بنفوذ أكبر من الحكومة الأميركية. فأجاب على الفور: «في بعض النواحي». أخبرني ريد هوفمان أن موقف ماسك يشبه موقف لويس الرابع عشر: «الدولة أنا، وأنا الدولة».

تستمر قوة ماسك في النمو. يمنحه استحواذه على موقع تويتر، والذي أعاد تسميته إلى «X»، منصة بالغة الأهمية للخطاب السياسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أطلق مؤخرًا شركة للذكاء الاصطناعي، وهي خطوة جاءت بعد سنوات من المشاركة في هذه التكنولوجيا. أصبح ماسك شخصية بارزة في الثقافة الشعبية، وكانت تحولاته الحادة من الإيثار إلى الغرور، ومن الاستراتيجي إلى المندفع، موضوعًا لعدد لا يحصى من المقالات وسبعة كتب على الأقل، بما في ذلك كتاب سيرة من تأليف والتر إيزاكسون، لكن طبيعة ونطاق سلطته ليسا مفهوميْن على نطاق واسع.

(Getty)

تحدث معي أكثر من ثلاثين شخصاً من زملاء ماسك الحاليين والسابقين في مختلف الصناعات وعشرات الأفراد في حياته الشخصية عن تجاربهم معه. أخبرني سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوپن إيه آي، والذي عمل معه ماسك وتنافس معه: «يريد إيلون للعالم أن يتم إنقاذه، ولكن فقط إذا كان هو من سينقذه».

لم يُعلن عن شروط صفقة ستارلينك، ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم لم يواجهوا أي انقطاع جديد للخدمة، ولكن ماسك استمر في التعبير عن تناقضه بشأن كيفية استخدام التكنولوجيا، وأين يمكن توظيفها. وغرد في فبراير/شباط، قائلًا: «لن نسمح بتصعيد الصراع الذي قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة». وقال، كما أخبرني كال، إنه كان يحاول بإخلاص التغلب على المعضلات الأخلاقية لدوره: «نحن نحاول جاهدين أن نفعل الأمر الصحيح، حيث يكون «الأمر الصحيح» مسألة أخلاقية صعبة للغاية».

يتوافق تردد ماسك مع اهتماماته العملية. تنتج منشأة في شنغهاي نصف إجمالي سيارات تيسلا، ويعتمد ماسك على حسن نية المسؤولين في الصين، التي قدمت الدعم لروسيا في الصراع. اعترف ماسك مؤخرًا لصحيفة فايننشال تايمز بأن بكين لا توافق على قراره بتوفير خدمة الإنترنت لأوكرانيا، وسعى للحصول على ضمانات بأنه لن ينشر تكنولوجيا مماثلة في الصين. وفي المقابلة نفسها، رد على أسئلة حول جهود الصين لتأكيد سيطرتها على تايوان من خلال طرح خطة سلام أخرى. واقترح أن تصبح تايوان منطقة إدارية خاضعة لسيطرة مشتركة، وهي النتيجة التي يرى القادة التايوانيون أنها تنهي استقلال البلاد. خلال رحلة إلى بكين هذا الربيع، رُحّب بماسك بما لخصته رويترز بـ «الورود والولائم». والتقى بكبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الخارجية الصيني، والتقط صورًا رسمية بشوشة، وهي الصور التي عادة ما يلتقطها زعماء العالم.

كان لدى مسؤولي الأمن القومي الذين تحدثت معهم مجموعة من وجهات النظر حول توازن القوى الحكومية مع ماسك، إذ يُحافظ على علاقات جيدة مع بعضهم، ومن بينهم الجنرال مارك ميلي[9]، رئيس هيئة الأركان المشتركة. منذ أن التقى الرجلان، قبل عدة سنوات، عندما كان ميلي رئيسًا لأركان الجيش، ناقشا «تطبيقات التكنولوجيا في الحرب، مثل الذكاء الاصطناعي، والمركبات الكهربائية، والآلات المستقلة»، كما أخبرني ميلي، وواصل «لديه رؤية ثاقبة ساعدت في تشكيل أفكاري حول التغيير الأساسي في طبيعة الحرب وتحديث الجيش الأميركي». في أثناء قضية ستارلينك، اتصل به ماسك طالبًا النصيحة. وعبر مسؤولون آخرون عن مخاوفهم العميقة. قال لي أحد مسؤولي الپنتاغون: «نعيش في عالم يدير إيلون فيه هذه الشركة، وهي شركة خاصة تحت سيطرته، ونحن نعيش على فضله. يا له من أمر مزعج».

استقل ماسك وصديقه ثيو تاوشياني في إحدى أمسيات الصيف في منتصف الثمانينيات، سيارة والد تاوشياني في رحلة مخالفة للقوانين. كان ماسك وتاوشياني في منتصف سن المراهقة، وكانا يعيشان على مسافة 1.6 كم تقريبًا من إحدى ضواحي جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. ولم يكن لدى أي منهما رخصة قيادة أو إذن من والد تاوشياني. لكنهم كانوا من عشاق لعبة سجون وتنانين (Dungeons & Dragons)، وكان قد أُصدِر سيناريو جديد من اللعبة وقتها. أخذ تاوشياني عجلة القيادة لمسافة عشرين دقيقة بالسيارة إلى مركز ساندتون سيتي التجاري. قال لي تاوشياني «كان إيلون مثل مساعد طيار في الرحلة. ذهبنا تحت جنح الظلام». ووجدوا في المركز التجاري أنه ليس لديهم ما يكفي من المال. لكن ماسك وعد أحد مندوبي المبيعات بأنهم سيعودون في اليوم التالي مع باقي المال، وأسقط اسم مطعم يوناني مشهور تملكه عائلة تاوشياني. أخبرني تاوشياني: «كان لدى إيلون موهبة الثرثرة. لقديه القدرة على الإقناع، وهو حازم جدًا في تصميمه». عاد الاثنان إلى منزل مع السيناريو الجديد للعبة.

ولد ماسك عام 1971 في پريتوريا، العاصمة الإدارية للبلاد، ونشأ هو وشقيقه الأصغر كيمبال وشقيقته الصغرى توسكا في ظل نظام الفصل العنصري. والدة ماسك، ماي، عارضة أزياء كندية وأخصائية تغذية، ووالده إيرول، مهندس، انفصلا عندما كان صغيرًا، وبقي الأطفال في البداية مع ماي. قالت أمهما إن إيرول كان يسيء معاملتها جسديًا. وكتبت في مذكراتها: «كان يضربني عندما يكون الأطفال في الجوار. أتذكر أن توسكا وكيمبال، اللذين كانا في الثانية والرابعة على التوالي، كانا يبكيان في الزاوية، وكان إيلون، الذي كان في الخامسة من عمره، يضربه على ركبتيه من الخلف لمحاولة إيقافه». وبحلول منتصف الثمانينيات، كان ماسك قد انتقل للعيش مع والده، وهو القرار الذي قال إنه كان مدفوعًا بالقلق من وحدة والده، وهو القرار الذي ندم عليه. بكى ماسك، الذي كان عادةً غير عاطفي في المقابلات، علنًا عندما أخبر مجلة رولينغ ستون عن السنوات التي تلت ذلك، والتي قال إن والده عذبه فيها نفسيًا، بطرق رفض تحديدها. وقال: «لا فكرة لديكم عن مدى سوء الأمر. تقريبًا كل جريمة يمكن أن تفكر فيها، فعلها والدي. لقد فعل كل شيء شرير يمكن أن تفكر فيه تقريبًا. يتذكر تاوشياني أنه شهد إيرول وهو «يعاقب إيلون كثيرًا. وربما التقليل من شأنه». (نفى إيرول ماسك مزاعم إساءته إلى ماي أو أطفاله). وقال ماسك أيضًا إنه تعرض للتنمر العنيف في المدرسة. قال لي توشياني إنه على الرغم من أن طوله الآن يبلغ ستة أقدام وبنيته عريضة المنكبين، إلا أنه كان «أصغر كثيرًا في المدرسة. لم يكن اجتماعيًا جدًا».

قال ماسك إنه مصاب بمتلازمة أسبرگر[10]، وهو شكل من أشكال اضطراب طيف التوحد، والذي يتميز بصعوبة التفاعلات الاجتماعية. عندما كان ماسك طفلًا، كان يقع أحيانًا في حالات من التفكير العميق تجعله يبدو مغشيًا عليه[11]، وكان خلالها لا يتفاعل مع الآخرين لدرجة أن والدته أخذته في النهاية إلى الطبيب لفحص سمعه. يظل الجانب الهادئ لدى ماسك مستمرًا، ففي تفاعلاتي معه، وجدتها مدروسة وهادئة. (رفض ماسك الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بهذه القصة). ومن الممكن أيضًا أن يكون، كما قال مازحًا خلال مونولوگ متكلف في برنامج Saturday Night Live «أجيد محاكاة التفاعلات الإنسانية والتعبير عنها بفعالية».

هرب ماسك إلى عالم الخيال العلمي وألعاب الفيديو. وقال في مؤتمر لصناعة الألعاب قبل عدة سنوات: «كانت ألعاب الفيديو أحد الأسباب التي دفعتني إلى دخول التكنولوجيا». برمج ماسك في أوائل مراهقته لعبة إطلاق نار بأسلوب Space Invaders تسمى Blastar من نوع 8 بِت[12]، والتي تشير إلى اسمه «ER Musk»[13] في شاشة عنوانها بأسلوب جديد ومشرق. كانت مهمة اللعبة الأساسية قائمة على «تدمير سفينة شحن فضائية تحمل قنابل هيدروجينية قاتلة وآلات إشعاعية». نالت اللعبة تقديرًا من إحدى المجلات التجارية في جنوب إفريقيا، التي نشرت كود اللعبة المتكون من مئة وسبعة وستين سطرًا ودفعت لماسك مبلغًا صغيرًا مقابله.

يتحدث ماسك كثيرًا عن تأثيرات الخيال العلمي. وقد ربط حبه لسلسلة روايات إسحاق أزيموف «الأساس»، التي تتصارع شخصياتها مع التنبؤ الدقيق رياضيا لانهيار حضارتهم، بهوسه بتأمين بقاء الإنسان خارج الأرض. لكن بعض مبادئ ماسك تمثل تناقضًا مع مبادئه الأخرى. قال إن بطله هو دوگلاس آدامز، الكاتب الذي انتقد فلسفة «الأثرياء وروح التقدم» التي أصبح ماسك يجسدها. في روايات «دليل المسافر إلى المجرة» ومسرحياتها الإذاعية، التي بُثَّ جزء منها في جنوب إفريقيا في أثناء طفولة ماسك، يصبح فتى نرجسياً مستهتراً رئيسًا للمجرة، وتُهدم الأرض لإفساح المجال أمام طريق عبور فضائي. يعد ماسك أيضًا من أشد المعجبين بلعبة «ديوس إكس Deus Ex»، وهي لعبة تقمُّص أدوار من منظور الشخص الأول، وقد ذكرها عند مناقشة شركته نيرولينك Neuralink، التي تطمح إلى اختراع تعديلات على الجسم لتعزيز القدرات مثل تلك التي ظهرت في اللعبة. خلال الجائحة، بدا أن ماسك ينكر كوڤيد-19، وغيَّر صورة ملفه الشخصي لفترة من الوقت على تويتر إلى صورة بطل اللعبة، الذي يتحول إلى طاعون مصنّع ومصمم للسيطرة على الجماهير. لكن لعبة «ديوس إكس»، مثل رواية «دليل المسافر إلى المجرة»، مناهضة للرأسمالية في فكرتها، حيث يكون الطاعون تتويجًا لسلطة الشركات غير المقيدة، والشرير هو أغنى رجل في العالم، ورجل أعمال تكنولوجي محبوب لدى وسائل الإعلام ولديه خبرة في مجال التكنولوجيا، وبتطلعات للعالمية ويسيطر على القادة السياسيين.

وقف ماسك في عام 1999 خارج منزله في منطقة الخليج ليستلم سيارة رياضية من طراز ماكلارين F1 تبلغ قيمتها مليون دولار. كان في أواخر العشرينيات من عمره، ويرتدي سترة بنية كبيرة الحجم. وقال لطاقم أخبار سي إن إن: «يمكن للبعض أن يفسر شراء هذه السيارة على أنه متوقعًا لشخص ثري». ثم ابتسم قائلًا إنه لا يوجد سوى حوالي ستين سيارة من هذا النوع في العالم. وأضاف: "«بما تكون قيمي قد تغيرت، لكنني لست على علم بتغير قيمي». بدت خطيبة ماسك، وهي كاتبة كندية تدعى جوستين ويلسون، أكثر وعيًا بالموضوع، وقالت «إنها سيارة بمليون دولار. تبدو جيدة. أخشى أن نصبح مدللين زيادة عن اللازم، وأن نفقد شعورنا بالامتنان والمنظور». وأشارت أن سيارة ماكلارين كانت «السيارة المثالية لوادي السيليكون».

انتقل ماسك إلى كندا عندما كان في أواخر سن المراهقة، والتقى بويلسون عندما التحقا بجامعة كوينز في أونتاريو. انتقل بعد ذلك إلى جامعة بنسلفانيا، وتخرج منها بدرجة علمية في الاقتصاد والفيزياء. أسس هو وكيمبال في عام 1995 في الأيام الأولى لشبكة الويب العالمية شركة أصبحت تسمى Zip2، وهو دليل مدن على الإنترنت بِيعَ للصحف. وصف ماسك أصول الشركة المتواضعة كثيرًا قائلًا إنه وشقيقه يعيشان ويعملان في شقة استوديو صغيرة، ويستحمان في جمعية الشبان المسيحية القريبة ويتناولان الطعام في مطعم «جاك إن ذا بوكس». (في وقت ما، أعطى إيرول لأبنائه ثمانية وعشرين ألف دولار. صرح ماسك، الذي يميل إلى إثارة الضجة حين يكون الأمور حول رد الفضل إلى أهله، أن مساهمة والده جاءت «في وقت متأخر جدًا» في جولة تمويل «كان من الممكن أن تحدث على أي حال»). طور ماسك في Zip2 ما وصفه بأنه مشروعه الخاص. أسلوب العمل "المتشدد"، فحتى بعد أن صار لديه شقته الخاصة، كان ينام في كثير من الأحيان على كيس من القماش في المكتب، ولكن في النهاية، جرده مستثمرو الشركة من دوره القيادي وقاموا بتعيين رئيس تنفيذي أكثر خبرة. يعتقد ماسك أنه كان يجب على الشركة الناشئة أن تستهدف ليس الصحف فحسب، بل المستهلكين أيضًا. وبدلًا من ذلك اتبع المستثمرون رؤية أكثر تواضعًا. بيعت شركة Zip2 في عام 1999 لشركة Compaq مقابل ثلاثمئة وسبعة ملايين دولار، ليكسب ماسك أكثر من عشرين مليون دولار.

تزوج جوستين وماسك في العام التالي. بعد وفاة طفلهما الأول في الأسبوع العاشر من عمره، بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ، تعامل الزوجان مع المأساة بطرق مختلفة جدًا. حزنت علنا جوستين، وفقا لجانبها من القصة. أخبر ماسك لاحقًا أحد كاتبي سيرته الذاتية، آشلي ڤانس، أن «الانغماس في الحزن لا يفيد أي شخص من حولك». وبعد متابعة علاج التلقيح الاصطناعي، أنجب الزوجان توأمان، ثم ثلاثة توائم. (لدى ماسك الآن ما لا يقل عن تسعة أطفال من ثلاث نساء مختلفات، وقال إنه يقوم بدوره لمعالجة إحدى مشكلاته المفضلة، وهي خطر الانهيار السكاني الذي يشكك علماء الديموغرافيا في حقيقته). وقالت جوستين في مجلة ماري كلير أن علاقتهما انهارت في النهاية تحت وطأة هوس ماسك بالعمل وميوله المسيطرة، والتي بدأت في أثناء رقصهما في حفل زفافهما، بقوله «أنا المُسيطر في هذه العلاقة». تلا ذلك طلاق فوضوي، مما أدى إلى نزاع قانوني حول الاتفاق المالي بعد الزواج، والذي سُوَّي بعد سنوات. وكتبت جوستين: «لقد نشأ في ثقافة جنوب إفريقيا التي يهيمن فيها الذكور. إن إرادة المنافسة والهيمنة التي جعلته ناجحًا للغاية في مجال الأعمال لم تنطفئ بطريقة سحرية عند عودته إلى المنزل» (كتب ماسك ردًا على موقف جوستين في موقع بزنس إنسايدر، يناقش فيه النزاع المالي، لكنه لم يتناول وصفها لسلوكه).

بعد أن ترك ماسك شركة Zip2، ضخ حوالي اثني عشر مليون دولار، أي غالبية ثروته، في شركة ناشئة أخرى، وهي بنك عبر الإنترنت يسمى X.com. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هوسه بالحرف «X» الذي ظهر الآن في أسماء شركاته ومنتجاته وابنه مع الفنانة غرايمز: X Æ A-12. كما شهد البنك أيضًا بداية مسعى طويل لم يتحقق حتى الآن، والذي تم إحياؤه مؤخرًا في جهوده لإعادة اختراع تويتر، ولجعله «تطبيق كل شيء»، ويشتمل على نظام للدفع. اندمجت شركة X.com في عام 2000 مع شركة ناشئة منافسة تعمل في مجال الدفع عبر الإنترنت، وهي شركة Confinity، التي شارك في تأسيسها رجل الأعمال پيتر ثيل. وفي الأحداث التي أصبحت منذ ذلك الحين من تقاليد وادي السيليكون، تقاتل ماسك وثيل للسيطرة على الشركة. توجد قصص مختلفة ومتناقضة حول الشركة. أخبرني هوفمان، مستشهدًا بالقصة كمثال على خداع ماسك، وأنه أكد في البداية على أهمية القيادة التنفيذية المتمرسة في شركته للترويج لعملية الاندماج، لكنه قام لاحقًا بإقالة ذلك المدير التنفيذي وتولي المنصب الأعلى بنفسه. قال هوفمان: «اندماجًا كهذا يعني الزواج. ويعني أن يقول الرجل للمرأة بعد الزواج إنه كان يكذب عليها وقت المواعدة». غالبًا ما يصف الأشخاص الذين عملوا مع ماسك أنه مسيطر. قال أحدهم: «في المجالات التي يريد التنافس فيها، يواجه صعوبة بالغة في مشاركة الأضواء، أو ألا يكون مركز الاهتمام». حدث انقلاب آخر في خريف عام 2000 ونُفِّذ بينما كان ماسك يقضي شهر عسل طويل الأمد مع جوستين، مما أدى إلى الإطاحة به وتعيين ثيل رئيسًا للشركة. وبعد ذلك بعامين، استحوذت شركة eBay على الشركة، التي كانت تسمى حينها پاي پال، مقابل 1.5 مليار دولار، مما جعل ماسك، الذي ظل أكبر مساهم فيها، فاحش الثّراء.

ربما كانت اللحظة الأكثر دلالة في ملحمة پاي پال هي تلك التي حدثت في بدايتها. بينما كان الاندماج جاريًا في مارس 2000، كان ماسك يقود سيارته الجديدة من طراز ماكلارين، وكان ثيل يجلس في مقعد الراكب الأمامي. وكان الاثنان على طريق ساند هيل، وهو الشريان الذي يمر عبر وادي السيليكون. سأل ثيل ماسك: «إذن، ما الذي يمكن أن تفعله هذه السيارة؟» أجاب ماسك قائلًا: «شاهد ماذا تفعل»، ثم ضغط على دواسة البنزين، واصطدم بحاجز ترابي، وانقلبت السيارة في الهواء قبل اصطدامها مرة أخرى بالرصيف، مما أدى إلى تضرر نظام التعليق في السيارة وتحطم نوافذها. قال ماسك لثيل: «لا يوجد التأمين على السيارة». استخدم منتقدو ماسك القصة لتوضيح أسلوبه المتهور في استعراض عضلاته، لكنها تؤكد أيضًا عدد المرات التي تمت فيها مكافأة ماسك على هذا السلوك: فقد أصلح سيارة ماكلارين، وقادها لعدة سنوات أخرى، ثم قيل إنه باعها بربح. يستمتع ماسك بسرد القصة، متمسكًا بالمخاطر التي تهدد حياته. في إحدى المقابلات، عندما سُئل ماسك عما إذا كانت هناك أوجه تشابه مع نهجه في بناء الشركات وبين مخاطرته بالسيارة، قال: «آمل ألا يحدث ذلك». وأضاف وهو يفكر في الفكرة: «سيكون من المحرج فعل الأمر ذاته مع إطلاق صاروخ».

من بين جميع مشاريع ماسك، قد تكون شركة سپيس إكس هي الشركة التي تعكس بشكل أساسي شهيته للمخاطرة. أمضى الموظفون في منشأة ستارشيپ Starship التابعة لشركة سپيس إكس، في بوكا تشيكا، تكساس، شهر ديسمبر من عام 2020 في الاستعداد لإطلاق صاروخ يعرف باسم SN8، أحدث نموذج أولي في برنامج ستارشيپ في الشركة، والذي تأمل أن ينقل البشر في النهاية إلى مدار الأرض، وإلى القمر. وفي المهمة التي يتحدث ماسك عنها بشغف كبير، إلى المريخ. وافقت إدارة الطيران الفيدرالية على موعد إطلاق مبدئي للصاروخ. لكن مشكلة في المحرك أجبرت سپيس إكس على التأجيل لمدة يوم واحد. كان الطقس قد تغير بحلول ذلك الوقت. أخبرت إدارة الطيران الفيدرالية سپيس إكس في اليوم الجديد أنه وفقًا لنموذجها لسرعة الرياح واتجاهها، إذا انفجر الصاروخ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث موجة انفجارية تهدد بإتلاف نوافذ المنازل المجاورة. تبع ذلك سلسلة من الاجتماعات المتوترة، حيث قدمت شركة سپيس إكس نماذجها الخاصة لإثبات أن الإطلاق كان آمنًا، ورفضت إدارة الطيران الفيدرالية منح الإذن. كان واين مونتيث، رئيس قسم الفضاء بالوكالة آنذاك، يغادر حدثًا في قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية عندما تلقى مكالمة غاضبة من ماسك. قال له مونتيث: «لا يمكنك الإطلاق. ليس مصرحًا لك بالإطلاق». واعترف ماسك بالأمر.

كان ماسك موجودًا في موقع بوكا تشيكا عندما أُطلق صاروخ سپيس إكس على أي حال. أقلع الصاروخ وأجرى بنجاح العديد من المناورات التي تهدف إلى التدريب على مناورات المركبة الفضائية المأهولة. ولكن عند هبوطه، دخل بسرعة كبيرة وانفجر عند اصطدامه بالأرض. (لم تتضرر أي نوافذ). زار ماسك موقع التحطم في اليوم التالي. في صورة اُلتقطت في ذلك اليوم، يقف ماسك بجوار الفولاذ الملتوي للصاروخ، مرتديًا قميصًا أسود وسروال جينز، ويبدو مصممًا، وذراعاه متقاطعتان وعيناه ضيقتان. وكانت تغريداته عن الانفجار احتفالية وليست اعتذارية. قال لي جيم بريدنشتاين، مدير وكالة ناسا السابق: «لديه تاريخ طويل في إطلاق الصواريخ وتفجيرها. وبعد ذلك يقوم بنشر مقاطع فيديو لجميع الصواريخ التي فجَّرها. ويعتقد نصف الأميركيين أن هذا أمر رائع حقًا. تحمه فعلًا مجموعة مختلفة من القواعد».

بدأ هانز كونيگسمان، الذي كان آنذاك نائب رئيس سپيس إكس لشؤون موثوقية الطيران، العمل على إعداد تقرير معتاد إلى إدارة الطيران الفيدرالية حول الإطلاق. أخبرني كونيگسمان أنه تعرض للضغط لتقليل التركيز على عملية الإطلاق ودور ماسك فيها. وقال كونيگسمان: «شعرت أنه يريد إزالة دوره من العملية. لم أوافق على ذلك، وفي النهاية انتهى بنا الأمر إلى نسخة مختلفة تمامًا من التقرير». طُلب من كونيگسمان في النهاية ألا يكتب تقريرًا على الإطلاق، وأُرسل خطاب إلى إدارة الطيران الفيدرالية بدلًا من ذلك. وفي الوقت نفسه، فتحت الإدارة تحقيقها الخاص. أخبرني مونتيث أنه يتفق مع ماسك على أن إدارة الطيران الفيدرالية تتحفظ بشأن أي موقف يمثل خطرًا إحصائيًا ضئيلًا بوقوع ضحايا، لكنه مع ذلك كان منزعجًا. يتذكر مونتيث قائلًا: «كان لدينا أفراد في مجال السلامة منزعجين للغاية». في سلسلة من الرسائل إلى سپيس إكس، اتهم مونتيث الشركة بالاعتماد على البيانات «التي جُهِّزت على عجل لتلبية نافذة الإطلاق»، وأن الإطلاق جرى «استنادًا إلى الانطباعات والافتراضات»، وأظهر «نقصًا مقلق في التحكم والعمليات التشغيلية وفي الانضباط، بشكل لا يتوافق مع ثقافة السلامة القوية». وعدت شركة سپيس إكس في ردودها بالعديد من الإصلاحات المتعلقة بالسلامة، لكنها تراجعت أيضًا، حيث اشتكت من أن نموذج الطقس الذي وضعته إدارة الطيران الفيدرالية لا يمكن الاعتماد عليه، وأشارت إلى أن الإدارة قاومت للمناقشات حول تحسينه (لم تستجب شركة سپيس إكس لطلبات التعليق).

اتصل ستيڤ ديكسون، مدير إدارة الطيران الفيدرالية آنذاك في شهر مارس التالي بماسك. تحدث الرجلان لمدة ثلاثين دقيقة. ومثل كال، كان ديكسون محترمًا، حيث شكر ماسك على دوره في تحويل قطاع الفضاء التجاري وأقر بأن شركة سپيس إكس كانت تتخذ خطوات لجعل عمليات إطلاقها أقل خطورة. لكن المتحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية أشار في بيان صحفي أن ديكسون: «أوضح أن إدارة الطيران الفيدرالية تتوقع من سپيس إكس تطوير وتعزيز ثقافة سلامة قوية تؤكد على الالتزام بقواعد إدارة الطيران الفيدرالية». وقد أجرى ديكسون مثل هذه المحادثات من قبل، بما في ذلك مع شركة بوينغ بعد تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس. لكن هذا الوضع يمثل تحديًا أصعب. قال لي أحد المسؤولين في الوكالة: «لا يصدر مدير إدارة الطيران الفيدرالية كل يوم بيانًا حول مكالمة هاتفية أجراها مع أي رئيس تنفيذي أو رئيس شركة طيران. هذا النوع من الضغط يدخل في نطاق الضغط العام والناعم الذي لا لا تمارسه إلا إذا كنت بحاجة للتأثير على هيكل الحوافز داخل الصناعة».

ولم تصدر إدارة الطيران الفيدرالية أي غرامة، على الرغم من أنها أوقفت شركة سپيس إكس عن العمل لمدة شهرين. قال لي مونتيث: «لم أكن أرى أن الغرامة ستحدث أي فرق. يمكنه دفعها من طرف جيبه. وأن عدم السماح بعمليات الإطلاقة من شأنه أن يجذب انتباه الشركة التي تفتخر بقدرتها على التكرار والمضي قدمًا بسرعة. استمر ماسك في الشكوى من الإدارة، وبعد تأجيل إطلاق آخر، غرد قائلا: «قسم الفضاء التابع لإدارة الطيران الفدرالية لديه هيكل تنظيمي معطل. وبموجب تلك القواعد، لن تصل البشرية أبدًا إلى المريخ».

كان ماسك يركز اهتمامه على الفضاء منذ طفولته. جاءت فكرة سپيس إكس بعد نفيه من پاي پال. قال ماسك لمجلة وايرد Wired في عام 2012: «لقد ذهبت إلى موقع ناسا الإلكتروني حتى أتمكن من رؤية الجدول الزمني الذي من المفترض أن نذهب فيه» إلى المريخ. «قلت لنفسي في البداية، لعلني أبحث في المكان الخطأ! لماذا لم توجد أي خطة ولا جدول زمني؟ لم يكن هناك شيء». وتواصل في عام 2001 مع بعض المتحمسين لاستكشاف الفضاء، بل وسافر إلى روسيا في محاولة فاشلة لشراء صواريخهم لاستخدامها كصواريخ فضاء. وفي العام التالي، انتقل إلى لوس أنجلوس، الأقرب إلى صناعة الطيران في كاليفورنيا، وفي النهاية جمع فريقًا من المهندسين ورجال الأعمال وأسس شركة سپيس إكس، ليصنع صواريخه الخاصة. يعود تاريخ إطلاق الصواريخ الخاصة إلى الثمانينيات، لكن لم يحاول أحد القيام بأي شيء بالحجم الذي تصوره ماسك، وتبين أن الأمر أكثر صعوبة وتكلفة مما كان يتوقعه. قال ماسك إنه بحلول عام 2008، كانت الشركة على وشك الإفلاس، وبعد أن استثمر الكثير من ثروته في سپيس إكس وتيسلا، كان على شفير الإفلاس. وقال في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة: «كان هذا بالتأكيد أسوأ عام في حياتي». فشلت عمليات الإطلاق الثلاثة الأولى لشركة سپيس إكس، ولم توجد ميزانية لعملية إطلاق أخرى. قال ماسك لبريدنشتاين، مدير ناسا، بعد سنوات: «لم يعد لدي المزيد من المال. لقد تمكنا من تجميع ما يكفي من قطع الغيار للقيام بعملية إطلاق رابعة». وأضاف أنه لو فشلت، لكانت سپيس إكس قد ماتت. كان الإطلاق ناجحًا، وسرعان ما منحت وكالة ناسا سپيس إكس عقدًا بقيمة 1.6 مليار دولار لإعادة تزويد محطة الفضاء الدولية. وقامت الشركة في عام 2020 بأول مهمة مأهولة لها، مما أنهى ما يقرب من عقد من الاعتماد الأميركي على الطائرات الروسية للقيام بهذه المهمة. تطلق شركة سپيس إكس أقمارًا صناعية أكثر من أي شركة خاصة أخرى، حيث بلغ عددها 4529 قمرًا صناعيًا في المدار اعتبارًا من شهر يوليو 2023، وتحتل العديد من المسارات المدارية للأرض. قال لي بريدنشتاين: «بمجرد أن تصل القدرة الاستيعابية للمدار إلى الحد الأقصى، فإنك ستمنع الجميع من محاولة المنافسة في تلك السوق».

(Getty)

هناك منافسون في هذا المجال، بما في ذلك شركة بلو أوريجين Blue Origin التابعة لجيف بيزوس وشركة فيرجين غالتيك Virgin Galactic التابعة لريتشارد برانسون، لكن لا أحد ينافس سپيس إكس حتى الآن. إن سباق الفضاء الجديد لديه القدرة على تشكيل توازن القوى العالمي. تتيح الأقمار الصناعية إمكانية الملاحة للطائرات بدون طيار والصواريخ وتوليد الصور المستخدمة للاستخبارات، وهي في الغالب تحت سيطرة الشركات الخاصة. قال لي كال، وكيل وزارة الدفاع السابق في الپنتاغون: «تسعى حكومة الولايات المتحدة تسعى إلى اللحاق بالركب عبر بناء بنية فضائية أكثر مرونة. وهذا لن ينجح إلا إذا كان بإمكانك الاستفادة من ثورة الفضاء التجارية». أخبرني العديد من المسؤولين أنهم يشعرون بالقلق من اعتماد وكالة ناسا على شركة سپيس إكس في الخدمات الأساسية. وقال بريدنشتاين «يوجد شيء واحد أسوأ من احتكار الحكومة، وهو احتكار خاص تعتمد عليه الحكومة. أشعر بالقلق لأننا وضعنا كل بيضنا في سلة سپيس إكس».

يعترف منتقدو ماسك بأن ميله إلى التغلب على القيود ساعد في تحفيز نجاح سپيس إكس. وأشار لي عدد من المسؤولين إلى أنه على الرغم من التوترات المتعلقة بالشركة، إلا أنها جعلت البيروقراطيات الحكومية أكثر براعة. قال لي كينيث باورسوكس، المدير المساعد للعمليات الفضائية في وكالة ناسا: «عندما تعمل سپيس إكس وناسا معًا، فإننا نعمل بشكل أقرب إلى السرعة المثلى». ومع ذلك، فإن بعض الشخصيات في عالم الطيران، حتى أولئك الذين يعتقدون أن صواريخ ماسك آمنة بالأساس، يخشون من أن تركيز الكثير من السلطة في الشركات الخاصة، مع القليل من القيود، قد يؤدي إلى مأساة. وقال بريدنشتاين: «في مرحلة ما، مع ظهور منافسين جدد، ستقع حوادث من شأنها إبطاء هذا التقدم، ولن يكون الناس واثقين من القدرات التي تمتلكها الشركات التجارية. أعني أننا رأينا للتو هذه الغواصة تنزل لزيارة سفينة تايتانيك وهي تنفجر من الداخل. أعتقد أنه يتعين علينا أن نفكر في البيئة غير التنظيمية لأنها تضر الصناعة في بعض الأحيان أكثر من البيئة التنظيمية.

علم ستيڤن كليف في أوائل عام 2022، الذي كان آنذاك نائب مدير الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة التابعة لوزارة النقل، أن عشرات الآلاف من مركبات تيسلا ربما تحتوي على ميزة وجدها مثيرة للقلق. لسنوات عديدة، تعمل شركة تيسلا على تطوير سيارة ذاتية القيادة بالكامل، وهو طموح طويل الأمد لماسك. أُخبِر كليف الآن أن نسخة من برنامج القيادة الذاتية الكاملة لشركة تيسلا، ميزة تجريبية تتيح للسيارات التنقل بحد أدنى من التدخل من السائق، سمحت للسيارات بالمرور عبر إشارات التوقف بسرعة تصل إلى 9.6 كم في الساعة تقريبًا. ومن الواضح أن هذا كان غير قانوني. اتصل فريق كليف التنفيذي بشركة تيسلا، وفي عدة اجتماعات، دارت محادثة مفاجئة حول السلامة والذكاء الاصطناعي. بدا ممثلو تيسلا في حيرة من أمرهم. وكان ردهم، كما يتذكر كليف، هو «هذا ما يفعله البشر طوال الوقت. أظهر لنا البيانات، ولماذا هي غير آمنة؟». أخبر مسؤولو الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة شركة تيسلا أنه بغض النظر عن امتثال البشر، «لا ينبغي أن تكون قادرًا على برمجة جهاز كمبيوتر لخرق القانون نيابةً عنك». وطالبوا شركة تيسلا بتحديث جميع السيارات المتضررة، وإزالة الميزة. قال لي كليف: «كان هناك الكثير من المراسلات. خضعوا للأمر الواقع في منتصف ليل اليوم الأخير، وانتهى بهم الأمر إلى سحب الميزة من السيارات». (لم تستجب تيسلا لطلبات التعليق).

انضم ماسك إلى شركة تيسلا كمستثمر في عام 2004، بعد عام من تأسيسها. (أمضى سنوات في الدفاع عن الطبيعة التأسيسية لدوره، وفي نهاية المطاف، وفي تسوية قانونية، مُنح الإذن لاستخدام صفة «المؤسس المشارك»). كان ماسك يدخل مرة أخرى سوقًا مقيدة بمصالح خاصة وبقيود راسخة وبلوائح تنظيمية صارمة، مما جعله عرضة لمزيد من الاشتباكات مع المنظمين. وكانت بعض المناوشات تافهة. أدرجت تيسلا لبعض الوقت في مركباتها القدرة على استبدال أصوات الطنين التي يجب أن تصدرها السيارات الكهربائية، نظرًا لأن محركاتها تصدر صوتًا ضعيفًا، بثغاء الماعز، أو إطلاق الريح، أو أي صوت من اختيار المالك. قال لي كليف: «قلنا: لا، هذا لا يتوافق مع اللوائح، لا تكونوا أغبياء». تجادلت شركة تيسلا مع المنظمين لأكثر من عام، وفقًا لتقرير السلامة الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة. وبعد تسعة أيام من عملية الاستدعاء، قامت الشركة بسحب الميزة، وكتب ماسك على تويتر: «شرطة الممتعة جعلتنا نفعل ذلك (تنهيدة)».

قال كليف «تشبه حالته إلى حد ما حالة الأم والأب والأطفال. يفكر ماسك بطريقة: إلى أي مدى يمكنني أن أدفع أمي وأبي حتى يتراجعا؟ وهذه ليست وصفة لثقافة سلامة قوية».

كان للنقاش حول صوت الضرطة أخطار منخفضة. إن السلامة الشاملة للسيارات هي مسألة أكبر بكثير. لقد قالت تيسلا مرارًا وتكرارًا أن القائد الآلي، وهي تقنية محدودة أكثر من القيادة الذاتية الكاملة، أكثر أمانًا من السائق البشري. وفي العام الماضي، أضاف ماسك أنه سيشعر بالصدمة إذا لم تصبح القيادة الذاتية الكاملة أكثر أمانًا من السائقين البشر بحلول نهاية العام. لكنه لم يعلن قط عن البيانات اللازمة لتأكيد هذه الادعاءات بشكل كامل. في الأشهر الأخيرة، أظهرت أرقام الحوادث الجديدة الصادرة عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، والتي نشرتها صحيفة واشنطن بوست لأول مرة، ارتفاعًا طفيفًا في الحوادث، والوفيات، في السيارات التي تفعل القائد الآلي والقيادة الذاتية الكاملة. تعاملت تيسلا سرية بشأن التفاصيل. أخبرني أحد الأشخاص في الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الشركة طلبت من الوكالة تنقيح التفاصيل حول ما إذا كان برنامج مساعدة السائق قيد الاستخدام أثناء الحوادث. (بموجب القانون، يتعين على الهيئات التنظيمية الالتزام بمثل هذه الطلبات المتعلقة بالسرية، ما لم تقرر الاعتراض عليها أمام المحكمة). ومؤخرا قال بيت بوتيجيج، وزير النقل، توجد «مخاوف» بشأن تسويق القائد الآلي. أخبرني كليف أنه اطلع على البيانات التي أظهرت تورط سيارات تيسلا في «عدد غير متناسب من حوادث الاصطدام التي شملت سيارات الطوارئ»، على الرغم من أنه قال إن الإدارة لم تحدد بعد ما إذا كانت التكنولوجيا أم السائقون البشريون هي السبب. وقال متحدث باسم الإدارة في تصريح مكتوب: «ما تزال هناك تحقيقات متعددة مفتوحة».

أخبرني المسؤولون الذين عملوا في إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) وفي وإدارة مماثلة في كاليفورنيا أن تأثير ماسك وموقفه من التنظيم قد جعل وظائفهم صعبة. وخلصت إدارة بايدن، التي تحاول بشكل عاجل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى أنها بحاجة إلى العمل مع ماسك، بسبب موقعه المهيمن في سوق السيارات الكهربائية. كما أن ثروة ماسك الشخصية تفوق ميزانية إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) بأكملها، المكلفة بمراقبة الظروف في أماكن عمله. قال لي جوردان باراب، نائب مساعد وزير العمل السابق في إدارة السلامة والصحة المهنية: «أضف إلى ذلك حقيقة أنه يعتبر نفسه سيد الكون وأن هذه القواعد لا تنطبق على الأشخاص مثله. يوجد نقصٌ في التقارير في هذه الصناعة بشكل عام. ويبدو أن إيلون ماسك يرتقي بهذا الأمر إلى مستوى فني. وأضاف غاريت براون، مفتش الامتثال الميداني السابق في قسم السلامة والصحة المهنية في كاليفورنيا: «وضع الصحة والسلامة لدينا سيئ في جميع أنحاء البلاد. ويكون الوضع أسوأ الشركات التي يديرها أشخاص مثل إيلون ماسك، الذي يعارض أيديولوجيًا فكرة تطبيق الحكومة للوائح الصحة العامة.

مع بدء عمليات إغلاق الجائحة في مارس 2020 أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى موظفي تيسلا يخبرهم فيه أنه ينوي انتهاك الأوامر والحضور إلى العمل، وقلل من أهمية كوڤيد-19. وبعد فترة وجيزة خسر المعركة الأولية لإبقاء المصنع مفتوحًا في مقاطعة ألاميدا، وهي مقاطعة تيسلا الأكثر إنتاجية في الولايات المتحدة. في شهر أبريل من ذلك العام، بعد أن مدد مسؤولو المقاطعة أوامر البقاء في المنزل، كان ماسك في مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين خارجيين. وأصبح خطابه سياسيًا بشكل واضح، إلى حد لم يكن معهودًا قبل بضع سنوات فقط. وقال للمحللين، متحدثًا عن عمليات الإغلاق: «أود أن أسمي ذلك حبس الناس قسرًا في منازلهم ضد جميع حقوقهم الدستورية. ما هذا بحق الجحيم؟». هذا تعدٍ على حقوقنا... هذه فاشية. هذه ليست ديمقراطية. هذه ليست حرية. أعيدوا للناس حريتهم اللعينة». يبدو أن الجائحة قد أثارت تحولًا واضحًا في شخصية ماسك. تمثل عمليات الإغلاق مثالًا على ما أخبرني به هوفمان أن ماسك يعتبره خطيئة كبرى: «الوقوف في طريق المهمة».

نشر ماسك في الشهر التالي سلسلة من التغريدات اللاذعة مهددًا فيها برفع دعوى قضائية ضد مقاطعة ألاميدا، ونقل المقر الرئيسي لشركة تيسلا، وانتهاك القواعد وإعادة فتح مصنعه، وهو ما فعله في النهاية. وافقت المقاطعة بشكل أساسي على إعادة الافتتاح بعد فترة وجيزة، وهو أمر بعيد كل البعد عما دعا إليه ماسك. وكان قد غرد في ذروة إحباطه قائلًا: «سأكون على الخط مع الجميع. إذا كان سيُقبضُ على أي شخص، فأطلب أن يكون أن يقبضوا علي أنا فقط».

لقد قدم ماسك نفسه، في معظم حياته العامة، على أنه وسطي. وقال لمراسل التكنولوجيا كارا سويشر في عام 2020: «أنا ليبرالي للغاية اجتماعيًا. ثم من يمين الوسط اقتصاديًا، ربما، أو من الوسط». قال إنه تبرع لهيلاري كلينتون، وصوت لها ولجو بايدن. ولكن في السنوات الأخيرة، برز المنظور الأكثر تطرفا الذي ميز خطبه اللاذعة حول كوڤيد إلى الواجهة. قيّد تويتر في مارس 2022 حساب موقع الويب الساخر Babylon Bee بعد أن أخطأ الموقع في تعريف مسؤول حكومي جندريًا. في اليوم التالي، في النصوص التي كُشفَ عنها لاحقًا أثناء عملية الاستحواذ على تويتر، أعربت جهة اتصال ماسك "TJ" (التي حددتها بلومبرج على أنها زوجته السابقة تالولا رايلي) عن إحباطها من التطور وحثته على شراء تويتر «لمحاربة اليقظة». استطلع ماسك أتباعه في الأسبوع التالي حول ما إذا كان تويتر يحترم حرية التعبير، ومزح في مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي لشركة Babylon Bee حول شراء المنصة. وأخيرًا، في أبريل 2022، عرض أربعة وأربعين مليار دولار للشركة. وعلى الفور تقريبًا، حاول التراجع عن الصفقة، مما دفع تويتر إلى رفع دعوى قضائية ضده. وبعد أشهر من الإجراءات القانونية، استأنف ماسك عملية الاستحواذ، وفي أكتوبر تولى السيطرة على الشركة.

وقال في تغريدة على تويتر العام الماضي: «بالنظر إلى الهجمات غير المبررة من قبل كبار الديمقراطيين ضدي والتعامل البارد مع شركتي تيسلا وسپيس إكس، فإنني أنوي التصويت لصالح الحزب الجمهوري في نوفمبر». وبحلول الوقت الذي اشترى فيه تويتر، كان يحث متابعيه على التصويت على نفس المنوال، ويبدو أنه يدعم رون ديسانتيس، الذي ساعد في إطلاق ترشيحه في حدث مباشر على تويتر كارثي من الناحية الفنية. على الرغم من أن ابنة ماسك المراهقة، ڤيڤيان، قد أعلنت أنها متحولة جنسيًا، إلا أنه تبنى مشاعر مناهضة للمتحولين جنسيًا، قائلا إنه سيمارس الضغوط من أجل تجريم العمليات الجراحية الجنسية «التي لا رجعة عنها» للأطفال. (غيرت ڤيڤيان اسمها الأخير مؤخرًا، قائلة في ملف قانوني: «لم أعد أعيش مع والدي البيولوجي ولم أعد أرغب في أن أكون مرتبطة به بأي شكل من الأشكال»). بدأ ماسك في نشر معلومات مضللة على المنصة: شارك النظريات أن الهجوم الجسدي على پول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب السابقة، جاء في أعقاب اجتماع مع مُومسٌ ذكر، وأعاد تغريد اقتراحات مفادها أن التقارير التي حددت بدقة مطلق النار الجماعي على أنه مؤمن بسيادة العرق الأبيض كانت مجرد "حرب نفسية". بعض الأشخاص الذين يعرفون ماسك جيدًا ما زالوا يجدون صعوبة في فهم تحوله السياسي. قال لي أحد المقربين منه: «لم يكن هناك أي أمر سياسي في طموحاته. لقد كنت حوله لفترة طويلة، وأجريت الكثير من المحادثات العميقة مع الرجل، طوال ساعات اليوم، ولم أسمع كلمة واحدة عن هذا الأمر».

عندما وصل ماسك إلى تويتر، قام على الفور بالتخلص من موظفي الشركة، مما أدى إلى تقليل عدد الموظفين بحوالي خمسين بالمئة. أحد الأشخاص الذين احتفظوا بوظيفته هو يوئيل روث، رئيس قسم الثقة والسلامة في الشركة. روث، وهو في منتصف الثلاثينيات من عمره، مثلي الجنس ويهودي وليبرالي. كان قسمه مسؤولًا عن تحديد قواعد تويتر. وفي عهد إدارة ترامب، انخرط في الحروب الثقافية. بعد أن بدأت الشركة في تطبيق سياسة جديدة للتحقق من الحقائق التي صنفت اثنتين من تغريدات ترامب على أنها معلومات مضللة، شاركت كيليان كونواي، مساعدة الرئيس ترامب، في برنامج «فوكس آند فريندز» وقرأت اسم روث الكامل وكتبت رابط حسابه على تويتر، وقالت: «سيستقبل عددًا كبيرًا من المتابعين الجدد الآن». ثم نشر ترامب غلاف صفحة نيويورك بوست زائف ساخرًا من روث، وبدأ مستخدمو تويتر في تناقل التغريدات التي كتبها روث والتي تنتقد المرشحين المحافظين.

ولكن عندما تولى ماسك منصبه، قاوم الدعوات التي تطالب بطرد روث. وغرد في أكتوبر 2022: «نشرنا جميعًا بعض التغريدات المزعجة في يوم ما، وأنا أكثر من غيري، لكن أريد أن أوضح أنني أدعم يوئيل. أرى أنه يتمتع بنزاهة عالية، ويحق لنا جميعا أن نتمسك بمعتقداتنا السياسية». أرسل روث رسالة إلى ماسك في ذلك المساء على تطبيق سيغنال يشكره فيها. رد ماسك قائلًا: «لديك دعمي الكامل»، وفي اليوم التالي، أتبع ذلك بلقطة شاشة لتغريدة من روث يصف فيها ميتش ماكونيل بأنه «كيس ضراط». وأضاف ماسك: «هاها، أتفق معك تمامًا».

لكن حملات الطرد التي أقرها ماسك أثرت سريعًا على الشركة. أُبِلغ الموظفون بإنهاء خدماتهم عبر رسائل بريد إلكتروني فظة وغير شخصية، وتُرفع الآن دعوى قضائية ضد ماسك على مئات الملايين من الدولارات من قبل الموظفين الذين يقولون إنهم يستحقون مكافأة نهاية خدمة إضافية. وأُصدِرت أوامر للموظفين المتبقين فجأة بالعودة إلى العمل من المكتب. كان نموذج أعمال تويتر موضع تساؤل أيضًا، حيث أبعد ماسك المعلنين، وفتح الباب لسيل من الحسابات المزيفة من خلال إعادة اختراع عملية التحقق الخاصة بالمنصة. أرسل روث في العاشر من نوفمبر رسالة استقالة قصيرة عبر البريد الإلكتروني. عندما أصبح رحيله علنيًا، أرسل ماسك رسالة نصية يطلب فيها التحدث. وكتب: «سيعني لي الكثير إذا فكرت في البقاء في تويتر». تحدث الاثنان في تلك الليلة، ورفض روث العودة. وبعد أيام، نشر مقالة افتتاحية في صحيفة التايمز، يتساءل فيها عن مستقبل سلامة المستخدم على المنصة. (لم يستجب تويتر لطلبات التعليق).

بعد فترة وجيزة، رد ماسك على أحد مستخدمي تويتر الذي فتش عن تغريدة لروث عام 2010، والتي شارك فيها رابطًا لمقال في موقع صالون حول اتهام معلم بممارسة الجنس مع طالب يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، وسأل: «هل يمكن لطلاب المدارس أن يوافقوا فعليًا وبشكلٍ واعٍ على ممارسة الجنس مع معلميهم؟». غرد ماسك ردًا على ذلك: «هذا يفسر الكثير». وبعد دقائق، نشر صورة تظهر جزءًا من أطروحة روث للدكتوراه، والتي ركزت على تطبيق ربط المثليين گرايندر Grindr وبيانات المستخدم الخاصة به. في المقتطف، قال روث إن مثل هذه المنصات سيتم استخدامها حتمًا من قبل الأشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا، لذا يجب عليهم بذل المزيد من الجهد للحفاظ على سلامة هؤلاء الأفراد. وكتب ماسك: «يبدو أن يوئيل يؤيد تمكين الأطفال من الوصول إلى خدمات الإنترنت للبالغين».

يتناسب هجوم مايك مع نمط واضح: فقد سيطرت على ماسك لغة وسائل التواصل الاجتماعي اليمينية المتشددة، حيث يربط استمالة الأطفال والبيدوفيلية والاتجار بالبشر بالليبرالية. عندما حوصر فريق كرة قدم تايلاندي للشباب في كهف في عام 2018 سافر ماسك إلى تايلاند لتقديم غواصة صغيرة مصنوعة خصيصًا لرجال الإنقاذ. رفض رئيس عملية الإنقاذ، وانتقده ماسك على تويتر، مشككًا في خبرة رجال الإنقاذ. وبعد أن أشار فيرنون أونسورث إلى العرض باعتباره «حيلة علاقات عامة»، وصفه ماسك بـ «الرجل البيدوفيلي». (رفع أنسوورث دعوى قضائية ضد ماسك بتهمة التشهير، واصفًا المضايقات التي تلقاها من أتباع ماسك بأنها «حكم بالسجن مدى الحياة دون إفراج المشروط». حكم أحد القضاة لصالح ماسك، وحاجَّ بأنه لم يكن يتهم أونسورث بالتحرش الجنسي بالأطفال، بل كان يحاول إهانته فقط).

حصلت تغريدة ماسك عن روث على ما يقرب من سبعة عشر ألف اقتباس وإعادة تغريد. قال لي روث: «في اللحظة التي تحولت فيها المحادثة من كونها محادثة معتدلة إلى محادثة من نوع مؤامرة بيتزا غيت، تغير مستوى المخاطرة. لقد أمضيت حياتي المهنية في النظر إلى أسوأ الأشياء التي يمكن أن يفعلها الإنترنت بالناس. ومن المؤكد أن أشياء أسوأ قد حدثت للناس. لكن هذا ضمن أسوأ الأمور». أُجبر روث وزوجه على الفرار من منزلهما، المكون من غرفتي نوم في إل سيريتو، كاليفورنيا، والذي اشتراه قبل عامين فقط. قال روث: «بينما كنا نحزم أمتعتنا ونغادر ونحمل الكلب في السيارة وما إلى ذلك، نشرت صحيفة ديلي ميل مقالًا يمنح الناس خريطة تقريبية لمنزلي. في تلك المرحلة، نقول: «أوه، من المحتمل أننا نغادر هذا المنزل للمرة الأخيرة».

نزل شعار الطائر الأزرق المبهج لشركة تويتر في هذا الصيف من واجهة المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، واستُبدل بعلامة «X» الوامضة. والكيان الجديد هو زواج بين جزأين من ماسك. كان لديه سعي طوال حياته المهنية لإنشاء تطبيق لكل شيء، حيث يدمج الخدمات التي تتراوح من الاتصالات إلى الخدمات المصرفية والتسوق، ومحاكاة المنتجات مثل تطبيق وي تشات WeChat المشهور في آسيا. ويوجد هدف آخر غير الهدف العملي لدى ماسك، وهو رغبته في استعادة ميدان الحوار مما يعتبره خطاب اليقظة Woke. أصبحت تويتر شركة خاصة، لذا من الصعب تقييم مواردها المالية، لكن العديد من المعلنين البارزين رحلوا، وأطلقت شركة ميتا مؤخرًا تطبيق ثريدز Threads، وهو منافس يحاكي تويتر القديم بلا مواربة، وحطم الأرقام القياسية في التنزيلات. هدد ماسك برفع دعوى قضائية، ثم تحدى مارك زوكربيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في مباراة القفص، وتعهد ببثها مباشرة والتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية. (لقد وافق زوكربيرغ. وتأخر ماسك في الالتزام بالموعد، مشيرًا إلى تعرضه لإصابة في الظهر). وقد نزلت اللافتة المضيئة الموجودة أعلى المقر الرئيسي لشركة «X»، بنفس السرعة التي ارتفعت بها، بعد تقديم شكاوى إلى إدارة فحص المباني.

ربط بعض زملاء ماسك سلوكه غير المنتظم بجهود للعلاج الذاتي. اعترف ماسك، الذي يقول إنه يقضي الآن معظم وقته في منزل متواضع في الأراضي الرطبة في جنوب تكساس، بالقرب من منشأة سپيس إكس، في مقابلة أجريت معه العام الماضي: «أشعر بالوحدة الشديدة». لقد قال إن حياته المهنية تتكون من «أوقات جيدة، وأوقات سيئة، وضغط شديد». قال لي أحد زملائي المقربين: «حياته سيئة للغاية. ومرهقة جدًا. فهو يُكرس وقته كاملًا لهذه الشركات. يذهب للنوم ويستيقظ للرد على رسائل البريد الإلكتروني. تسعة وتسعون في المئة من الناس لن يعرفوا أبدًا شخصًا مهووسًا بهذا القدر من التسامح مع التضحية بحياته الشخصية.

ذكرت صحيفة التايمز في عام 2018 أن أعضاء مجلس إدارة شركة تيسلا قد أصبحوا قلقين بشأن استخدام ماسك لدواء أمبيان الذي يساعد على النوم، والذي يمكن أن يسبب الهلوسة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا العام أنه يستخدم الكيتامين، الذي اكتسب شعبية بصفتهِ علاجًا للاكتئاب وكمخدر في الحفلات، وقد أكد ذلك العديد من الأشخاص المطلعين على عاداته. رفض ماسك، الذي دخن الحشيش في برنامج جو روجان الصوتي مما دفع وكالة ناسا إلى مراجعة إجراءات السلامة مع سپيس إكس، التعليق على التقارير التي تفيد بأنه يستخدم الكيتامين، لكنه لم يكذبها. وقال إن «تخدير الناس بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية صار رائجًا مؤخرًا»، في إشارة إلى مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية، وهي فئة أخرى من علاجات الاكتئاب. «مما رأيته مع الأصدقاء، فإن تناول الكيتامين في بعض الأحيان هو الخيار الأفضل». أشار المساعدون أن استخدام ماسك قد تزايد في السنوات الأخيرة، وأن الدواء، إلى جانب عزلته وعلاقته المحاصرة بشكل متزايد مع الصحافة، قد يساهم في ميله إلى الإدلاء بتصريحات وقرارات فوضوية ومتهورة. أخبرني أميت أناند، الباحث الرائد في مجال الكيتامين، أنه يمكن أن يساهم في سلوكيات غير متوقعة. «القليل من الكيتامين له تأثير مشابه للكحول. وقال: «يمكن أن يسبب ذلك إلى إزالة التثبيط، حيث تفعل وتقول أشياء لم تكن لتفعلها لولا استخدامك للكيتامين. عند تناول جرعات أعلى، يكون له تأثير آخر، وهو التفارق: أي أن تشعر بالانفصال عن جسمك ومحيطك»، وأضاف «يمكنك أن تشعر بالعظمة وكأن لديك قوى خاصة أو مواهب خاصة. يقوم الناس بأشياء متهورة، ويمكنهم القيام بأشياء غير مرغوب فيها في العمل. التأثير يعتمد على نوع العمل. بالنسبة لأمين المكتبة، هناك خطر أقل. أما إذا كنت طيارا، فإن عامل الخطر يكون أعلى بكثير.

أعلن ماسك في الثاني عشر من يوليو عن دخوله إلى مجال يعد بتغيير الكثير عن الحياة كما نعرفها. وقام بتغريد صورة لموقع الشركة الجديدة على شبكة الإنترنت، والتي تتضمن مهمة مسرحية بامتياز: قال إن هدف الشركة هو «فهم الطبيعة الحقيقية للكون». وفي الصورة، سلط ماسك الضوء على التاريخ وأوضح أهميته. «7 + 12 + 23 = 42»، والرقم «42 هو الجواب على السؤال النهائي للحياة والكون وكل شيء». كانت المعادلة إشارة إلى «دليل المسافر إلى المجرة»، حيث يُطلب من ذكاء اصطناعي معقد للغاية في السلسلة الإجابة على هذا السؤال، وبعد محاولة الإجابة عليه لملايين السنين، يتم الإجابة عليه باستخدام عبارة آدامز الأكثر شهرة: 42. يقول الكمبيوتر: «لأكون صادقًا معك تمامًا أعتقد أن المشكلة هي أنك لم تعرف أبدًا ما هو السؤال». تم الكشف في النهاية عن أن الأرض نفسها، وجميع الكائنات الحية الموجودة عليها، عبارة عن جهاز كمبيوتر أكبر حجمًا، تم تصميمه لتوضيح السؤال. لا يصور آدامز هذه الرؤية الساخرة على أنها إيجابية. أشار إعلان ماسك إلى المزيد من التفاؤل: «بمجرد أن تعرف السؤال الصحيح الذي يجب طرحه، فإن الإجابة غالبًا ما تكون الجزء السهل».

شارك ماسك في مجال الذكاء الاصطناعي لسنوات. وفي عام 2015، كان واحدًا من عدد قليل من قادة التكنولوجيا، بما في ذلك هوفمان وثيل، الذين قاموا بتمويل أوپن إيه آي، التي كانت آنذاك مبادرة غير ربحية. (لديها الآن شركة ربحية تابعة لها). وكان هدف شركة أوپن إيه آي أقل فخامة وأكثر حذرًا من هدف شركة إكس للذكاء الاصطناعي xAI: «تطوير الذكاء الرقمي بأكثر الطرف التي تعود بالنفع على البشرية». كان ماسك مستاءً في السنوات الأولى لشركة أوپن إيه آي، وقال إن جهوده في تيسلا لدمج الذكاء الاصطناعي خلقت تضاربًا في المصالح، وقد أخبرني العديد من الأشخاص المعنيين أن هذا صحيح. ومع ذلك، قالوا أيضًا إن ماسك كان محبطًا لأنه لم يكن المسيطر على الشركة، وكما ذكر موقع سيمافور في وقت سابق من هذا العام، فقد حاول ماسك الاستحواذ على أوپن إيه آي، وما يزال حتى الآن يدافع عن مركزيته في أصول الشركة، مشددًا على مساهماته المالية في أيامها الأولى. (الأرقام الدقيقة غير واضحة: فقد أعطى ماسك تقديرات تتراوح بين خمسين مليونًا إلى مئة مليون دولار). بدا ماسك طوال مشاركته منشغلًا بالسيطرة واحتكار الأضواء والمنافسة. فقد أدلى بتصريحات تحريضية ضد ديميس هاسابيس، رئيس مبادرة ديپ مايند DeepMind للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة غوغل، ثم فيما بعد حول الجهود المنافسة التي تبذلها شركة مايكروسوفت. كان يعتقد أن أوپن إيه آي لم تكن قادرة على المنافسة بما فيه الكفاية، وفي مرحلة ما أخبر زملاءه أن فرصة «أن تكون الشركة ناجحة» تقدّر بـ «0%». ترك ماسك الشركة في عام 2018، متراجعًا عن التزامه بتمويل أوپن إيه آي بشكل أكبر، حسبما أخبرني أحد الأفراد المشاركين. وقال هوفمان: «أخبرنا مباشرةً: أنتم مجموعة من الحمقى، ثم غادر». وكان الانسحاب مدمرا. قال ألتمان، رئيس شركة أوپن إيه آي: «كان الأمر صعبًا للغاية. كان علي أن أعيد توجيه الكثير من حياتي ووقتي للتأكد من أن لدينا التمويل الكافي». أصبحت أوپن إيه آي رائدة في هذا المجال، حيث قدمت تشات جي پي تي العام الماضي. اعتاد ماسك الإساءة للشركة، وتساءل مرارًا وتكرارًا، في المقابلات العامة، عن سبب عدم حصوله على عائد على استثماره، بالنظر إلى ذراع الشركة الربحية. وغرَّد مؤخرًا «إذا كان هذا عمل مثل هذه التطبيقات قانونيًا، فلماذا لا يفعله الجميع؟».

(Getty)

من الصعب أن نقول ما إذا كان اهتمام ماسك بالذكاء الاصطناعي مدفوعًا بالعجب العلمي والإيثار أم بالرغبة في السيطرة على صناعة جديدة وربما قوية. اقترح العديد من رواد الأعمال الذين شاركوا في تأسيس شركات مع ماسك أن وصول غوغل ومايكروسوفت إلى هذا المجال قد جعله القُلْعة الأحدث، كما كانت المركبات الفضائية والسياسات الكهربائية في وقت سابق. أكد ماسك أن الدافع وراء ذلك هو خوفه من الإمكانات التدميرية للتكنولوجيا. في بث صوتي في وقت سابق من هذا العام، أشار آري إيمانويل، رئيس وكالة WME في هوليوود، إلى ماسك وهو يمزح حول مستقبل يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. «آري، هل لديك كلاب؟» سأله ماسك. «حسنًا، ستكون أنت الكلب بالنسبة للذكاء». وقع ماسك في شهر مارس 2023 إلى جانب العشرات من قادة التكنولوجيا، على رسالة مفتوحة تدعو إلى التوقف لمدة ستة أشهر في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وجاء في مضمون الرسالة «لقد أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة الآن قادرة على المنافسة بين البشر في المهام العامة، ويتعين علينا أن نسأل أنفسنا: هل ينبغي لنا أن نسمح للآلات بإغراق قنوات المعلومات لدينا بالدعاية والكذب؟ هل ينبغي علينا أتمتة جميع الوظائف، بما في ذلك الوظائف الجيدة للبشر؟ هل يجب علينا تطوير عقول غير بشرية قد تتفوق علينا في النهاية عددًا، وتتفوق علينا، وتحل محلنا؟»

ومع ذلك، في الفترة التي أيد فيها ماسك التوقف مؤقتًا، كان يعمل على بناء تقنية إكس للذكاء الاصطناعي ويوظّف فيها المواهب من المنافسين الرئيسيين، بما في ذلك أوپن إيه آي، وحتى، وفقًا لشخص مطلع على المحادثة، كان يتواصل مع قيادة شركة نيفيديا، الشركة المهيمنة على صناعة الرقائق المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي. في الشهر الذي تم فيه توزيع الرسالة، أكمل ماسك عمليات الترخيص لشركة إكس للذكاء الاصطناعي، ولم يذكر سوى القليل عن كيفية اختلاف الشركة عن مبادرات الذكاء الاصطناعي الموجودة مسبقًا، وعندما سأل عن الموضوع أشار إلى أنه يستخدم المنافسة كقوة دافعة للخير. وقال لصحيفة واشنطن بوست «سأقوم بإنشاء خيار ثالث، على الرغم من أنني سأبدأ في وقت متأخر بالطبع. نأمل أن تكون الإفادة في الخيار الثالث أكثر من الضرر». من خلال أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره الجارية بالفعل في تيسلا، ومجموعة البيانات التي يتحكم فيها الآن عبر تويتر (التي منع أوپن إيه آي مؤخرًا من استخراجها من أجل تدريب روبوتات الدردشة لديها)، قد يتمتع ببعض المزايا، حيث يطبق حساسياته ووجهة نظره عن العالم في هذا السباق. أخبرني هوفمان أن «منهجه الكامل في التعامل مع الذكاء الاصطناعي يتمثل في قوله: لا يمكن إنقاذ الذكاء الاصطناعي إلا إذا قمتُ أنا ببنائه». وبينما تخلق البشرية الذكاء الاصطناعي على صورتها الخاصة، يرى هوفمان أن مبادئ وأولويات القادة في هذا المجال ستكون ذات أهمية: «نريد ألا يكون من يصنعون هذا الذكاء الاصطناعي يعانون من عقدة المسيح».

يقدم آدامز في مرحلة ما من كتاب «دليل المسافر في المجرة»، مهندسي الكمبيوتر العملاق الأرضي. إنهم كائنات قوية تعيش بيننا، متنكرة في زي الفئران. كان الدافع وراءهم هو الفضول البسيط في البداية. لكن البحث عن هذا السؤال جعلهم مشهورين، وبدأوا في التفكير في صفقات البرامج الحوارية والمحاضرات. في النهاية، تهدم الأرض باسم التجارة، ومعها يهدم طريقهم نحو الوضوح الوجودي. ترحب الفئران بهذا بهز كتفيها، وتصرح بعبارات مبتذلة غامضة، وتواصل مشاركتها في البرامج الحوارية. ماسك لا يبيع طعامًا فارغًا. مبادراته لها جوهر حقيقي. لكنه يريد أيضًا أن يشارك في العرض، أو أن يكون هو نفسه العرض.

كان يوجد تساؤل في الرسالة المفتوحة، إلى جانب الأسئلة حول الإمكانات المروعة للذكاء الاصطناعي، والذي يناقش قطاعات الحكومة والصناعة التي تولى ماسك تشكيلها. كتب ماسك وزملاؤه رجال الأعمال «هل يجب أن نخاطر بفقدان السيطرة على حضارتنا؟ لا يجب تفويض مثل هذه القرارات لقادة التكنولوجيا غير المنتخبين».

[1] سياسي ورائد أعمال أوكراني. كان مدير حملة زيلينسكي الرقمية للترشح للرئاسة عام 2018، وبعد فوزه، عُيّن وزيرًا للتحول الرقمي، ومسؤولًا عن رقمنة الخدمات الاجتماعية الأوكرانية. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ضغط فيدوروف على عمالقة التكنولوجيا للانسحاب من روسيا، وأرسل في 25 فبراير/شباط عدة رسائل إلى أپل غوغل ونتفلكس طالبًات منهم تقييد خدماتهم في روسيا، كما غرَّد في 26 فبراير/شباط طالبًا من إيلون ماسك المساعدة في تسهيل وصول أجهزة ستارلينك إلى أوكرانيا – (المُترجم).

[2] مدينة أميركية تقع في ولاية كولورادو – (المُترجم).

[3] رجل أعمال أميركي، ومن رواد الأعمال في مجال الإنترنت، كان عضوًا في مجلس إدارة پاي پال، ومؤسس موقع لينكدإن، وقدّرت ثروته بـ 4.7 مليار دولار أميركي – (المُترجم).

[4] أو كما يعرف بـ Geofencing، وهي حدود افتراضية مقسمة بناءً على الحدود الحقيقية، أي أن يتم تحديد عمل نطاقات الأجهزة بناءً على تحديد الموقع باستخدام أجهزة جي پي إس (GPS)، أو أي أجهزة أخرى مساعدة – (المُترجم).

[5] رجل أعمال أميركي (توفي 1913)، وأكبر المهيمنين على المصارف وأكبر ممولي الشركات في وقته، وهو مؤسس شركة جي جيه پي مورغان (والتي تحمل الاسم نفسه اليوم)، وعُرف بأنه أكبر دافع للتوحيد والدمج بين قطاعات الصناعة في الولايات المتحدة الأميركية من أواخر القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين، وكان مسؤولًا عن تأسيس مجموعة من أكبر الشركات الأميركية متعددة الجنسيات، مثل جينرال إليكتريك، وشركة فولاذ الولايات المتحدة، وشركة إنترناشونال هارڤستر (عرفت بالخليج باسم عنتر ناش). كما كان لمورغان تأثير كبير على سياسات الولايات المتحدة، حيث نظم تحالفًا من الممولين خلال فترة الذعر المصرفي (ذعر المصرفيين) عام 1907، وأنقذ النظام النقدي الأميركي من الانهيار – (المُترجم).

[6] ملياردير ومصرفي أمريكي، ترأس مجلس الإدارة والرئاسة التنفيذي لبنك تشيس. حفيد أول ملياردير بالعالم جون روكفلر الأب ومؤسس شركة «ستاندرد أويل» – (المُترجم).

[7] ملياردير أميركي من أصل يهودي من أصول مجرية، انخفضت ثروته في مارس 2021 إلى 8.6 مليار دولار أميركي، بعد تبرعه بأكثر من 32 مليار دولار لمؤسسات المجتمع المفتوح، وعُرف عنه أن الرجل الذي كسر بنك إنجلترا بسبب بيعه على المكشوف ما قيمته 10 مليارات دولار أميركي من الجنيه الإسترليني، ما جعله يربح 1 مليار دولار خلال أزمة العملة البريطانية في يوم الأربعاء الأسود عام 1992 – (المُترجم).

[8] رجل أعمال ومستثمر أميركي من أصل يهودي (توفي عام 2021)، كان من أكبر المستثمرين في الكازينوهات في الولايات المتحدة. كان يمتلك صحيفة إسرائيل هَايوم، والصحيفة الإسرائيلية الأسبوعية ماكور ريشون، والصحيفة الأميركية اليومية لاس فيغاس ريڤيو. كان من أكبر الداعمين لحملة ترامپ عام 2016، وقدرت ثروته عام 2020 بـ 29.8 مليار دولار – (المُترجم).

[9] ضابط في جيش الولايات المتحدة برتبة جنرال بأربعة نجوم والرئيس العشرون لهيئة الأركان المشتركة منذ مارس 2019، وهو المنصب العسكري الأعلى في القوات المسلحة الأميركية – (المُترجم).

[10] أو متلازمة أسبرغر أو أسبرجر، كانت في الماضي تشخيصًا منفصلًا ومستقلًا، أما الآن فصارت جزءًا من اضطراب طيف التَّوحد، وتشير إلى اضطراب في النمو العصبي، ينتج عنه صعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل غير اللفظي، إلى جانب أعراض أخرى – (المُترجم)

[11] استخدم الكاتب كلمة Trancelike، والتي تعني أن يذهب المرء في حالات تفكير عميق، وهي حالة أيضًا بين النوم والصحو، يكون فيها الشخص غير قادر على الحركة، ولكنه يسمع ويفهم ما يحصل حوله.

[12] وهو مصطلح يشير إلى أن الشاشة قادرة على عرض 256 لونًا في الوقت نفسه، في حين أن ألعاب الـ 16 بِت تعني عرض 65,536 لونًا، وألعاب الـ 34 بِت تعني عرض 16,777,215 لونًا – (المُترجم).

[13] إيلون ريڤ ماسك، هو اسم ماسك الكامل.