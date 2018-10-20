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جديد "مؤسسة الدراسات الفلسطينية": "فلسطين دوليًا"

تاريخ النشر: 20/10/2018 - 14:30

جديد "مؤسسة الدراسات الفلسطينية": "فلسطين دوليًا"
غلاف الكتاب
عرب ٤٨

صدر حديثًا عن "مؤسّسة الدراسات الفلسطينية" كتاب "فلسطين دوليًا: صعود اليمين في العالم وإعادة رسم التحديات"، من تحرير جميل هلال ومنير فخر الدين وخالد فراج.

ويضم الكتاب أوراقًا أعدها وقدمها وعقّب عليها باحثون وأكاديميون في ندوة نظمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الماضي، تحت عنوان "المسألة الفلسطينية من منظور دولي: الواقع والآفاق".

والمساهمون في الكتاب هم: جميل هلال؛ أحمد سامح الخالدي؛ رشيد الخالدي؛ كميل منصور؛ هيو لوفات؛ غريغوري كوساتش؛ سيسيليا بايزا؛ توفيق حداد؛ سوزان موريسون؛ هالة الشعيبي؛ روجر هيكوك؛ نوعام تشومسكي؛ معين رباني.

وتتناول فصول الكتاب الوضع الدولي الراهن من مدخلين متباينين: الأول، يناقش تحولات جامعة شملت عدة مراكز ودول، والثاني يناقش تحولات مرت بها بلاد بعينها، منها الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والهند، وأميركا اللاتينية.

ولم تتمكن الندوة من تغطية الصين ودول أفريقيا دون الصحراء الكبرى، وإن أُشير إليها، كما تطرقّت الندوة إلى المؤسسات الدولية والمسألة الفلسطينية والحملة الدولية للتضامن الفلسطيني.

وقام بتحرير الكتاب جميل هلال، عالم اجتماع فلسطيني يقيم برام الله، له العديد من الكتب والدراسات عن الواقع الفلسطيني والسياسات الإسرائيلية وقضايا مجتمعية فلسطينية وعربية. من هذه الكتب: "إستراتيجية إسرائيل الاقتصادية للشرق الأوسط"، "النظام السياسي الفلسطيني والمجتمع المدني في فلسطين بعد أوسلو"، "الطبقة الوسطى الفلسطينية". وله مساهمات في مجلات ودوريات عربية وأجنبية؛ بالإضافة إلى الباحث في مؤسسة الدراسات الفلسطينية، منير فخر الدين، أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية، ومدير برنامج الماجستير للدراسات الإسرائيلية في جامعة بيرزيت؛ والمدير العام لمؤسسة الدراسات الفلسطينية، خالد فراج، عضو هيئة تحرير "مجلة الدراسات الفلسطينية".

ويقع الكتاب في 277 صفحة، وثمنه 10 دولارات أميركية أو ما يعادلها.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

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من عرب 48

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