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صدور العدد 51 من دوريّة "سياسات عربية"

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 15:00

صدور العدد 51 من دوريّة "سياسات عربية"
جزء من غلاف العدد الجديد
عرب ٤٨

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد 51 من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية" التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتي وتصدر كلّ شهرين.

وقد تضمّن العدد الدراسات الآتية: "سياسة دولة قطر وتجربتها في الوساطة وتسوية المنازعات" لمطلق بن ماجد القحطاني ودانة بنت منصور آل ثاني، و"مركزية إقليم الشرق في سلام السودان: التوترات القائمة والوقاية من تصاعد النزاع" لسلطان بركات ومنى هداية، و"الديمقراطية التوافقية في العراق: إعادة إنتاج الأقليات الإثنية والدينية واللغوية بوصفها أقليات سياسية" لسليم سوزة.

كما تضمن دراسات: "الجزائر: تجربة تحول ديمقراطي في سياق فشل اقتصادي" لنوري دريس، و"جدلية العلاقة السببية بين الحرية السياسية والحرية الاقتصادية: العالم العربي نموذجًا" لإبراهيم المرشيد والحسين شكراني.

وفي باب "دراسة مترجمة"، نقرأ ترجمة عومرية سلطاني لدراسة "المركزية واللامركزية في الإدارة والسياسة: تقييم الأبعاد الإقليمية للسلطة والقوة"، لبول د. هوتشكروفت. أمّا في باب "المؤشر العربي"، فأعدّ بلقاسم القطعة ورقة عنوانها "اتجاهات الرأي العام الجزائري نحو الثقة بمؤسسة الجيش (2011-2020)".

واشتمل العدد في باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة الواقعة بين 1/5/2021و30/6/2021.

وفي باب "مراجعات وعروض كتب"، أعدّ محمد توفيق مراجعة لكتاب "فهم الإسلام السياسي: مسار بحثي حول الآخرية الإسلامية"، الذي حرره فرانسوا بورغا.

بودكاست عرب 48

#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#معهد الدوحة للدراسات العليا

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