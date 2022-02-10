إصدار العدد التاسع والثلاثين من دورية "تبيُّن"

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد التاسع والثلاثين من الدورية المحكّمة تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية. وتضمن العدد الدراسات التالية: "دراسات ما بعد الكولونيالية الفرنسية: قراءة في خلفيات الموقف والتصور" لمكي سعد الله، و"العلموية وأخلاقيات البيولوجيا" لمالك المكانين، و"في الاتصال بين الجدل والبرهان في الخطاب الرشدي: مراجعات نقدية" ليوسف بن عدي، و"مسارات الاعتراف وسؤال الغيرية عند بول ريكور" لهشام مبشور.

وتضمن العدد أيضًا ترجمة لمقالين؛ الأول "كونية التأويلية والبلاغة: مصادرها عند الانتقال من أفلاطون إلى أوغسطين في كتاب الحقيقة والمنهج"، لجون غروندان، نقله إلى العربية محسن الزكري. والثاني "مهمات المترجم الجديدة: ’الديوان الشرقي - الغربي‘ والإرث الثقيل لنظريات الترجمة منذ غوته إلى فالتر بنيامين"، لشتيفان فايدنر نقله إلى اللسان العربي عبد اللطيف بوستة. وفي باب "مراجعات الكتب"، وردت مراجعتان؛ الأولى لكتاب التاريخ والنظرية والنصّ: "المؤرخون والمنعطف اللغوي" لإليزابيث كلارك، أعدها عمرو عثمان، والثانية لكتاب "التشيؤ" لأكسيل هونيث، أعدها إبراهيم مجيديلة.

وتقديرًا وعرفانًا للجهود الكبيرة التي قام ويقوم بها الباحثون المساهمون بدراساتهم وأبحاثهم في دورية تبيُّن، منذ صدور عددها الأول في خريف 2012 إلى يومنا هذا، وخدمةً للبحث العلمي والمعرفة الهادفة إلى تحقيق أعلى المعايير في الدراسات والأبحاث الجادة والرصينة في مجال الفلسفة والفكر النقدي وفق منهج قادر على تحليل المفاهيم والافتراضات، والتفكيك والتجاوز والتركيب، وصياغة المفاهيم والنظريات والحجج من أجل التوصل إلى استنتاجات واضحة المعنى ومدعمة بالدليل حول موضوعات النقاش، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليًا، قرر المركز العربي إتاحة جميع أعداد دورية تبيُّن للدراسات الفلسفية والنظريات النقدية للتحميل المجاني، عبر موقعها الإلكتروني، لمجتمع الباحثين والمهتمين بالدراسات الفكرية والفلسفية. وهذا ما سيتيح لهم الإفادة منها، في ظل إجراءات تقييد الحركة والعمل والتعلّم عن بعد ومن المنازل، وصعوبة توزيع النسخ الورقية من الدوريات، بسبب المخاوف من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).