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صدور العدد 55 من دوريّة "سياسات عربيّة"

تاريخ النشر: 18/08/2022 - 12:33

صدور العدد 55 من دوريّة "سياسات عربيّة"
جزء من غلاف عدد المجلة الجديد
عرب ٤٨

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الخامس والخمسون من الدورية العلمية المحكّمة "سياسات عربية"، التي تُعنى بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتصدر كلّ شهرين.

وتضمّن العدد ملفًا خاصًّا بعنوان "حراك 22 فبراير في الجزائر في وجوهه المتعددة"، اشتمل على تقديم بعنوان "الحراك الجزائري: سرديات وسرديات مضادة" لعبد النور بن عنتر.

غلاف العدد الجديد

كما اشتمل العدد على الدراسات الآتية: "سياسة الجزائر الأمنية: تحوّلات ومعضلات في سياق القلاقل إقليميًا والحراك داخليًا" لعبد النور بن عنتر، و"إعادة بعث البناء الوطني والمدني في الجزائر من منظور توظيف التاريخ والهوية في زمن الحراك" لسليم شنة، و"الاقتصاد السياسي للانتقال الديمقراطي في الجزائر: حسابات الحقل ومآلات البيدر" لخالد منّة ورضا حمزة بوجانة، و"العامل الخارجي والحراك الشعبي في الجزائر" لعربي بومدين.

وفي العدد ترجمة لحسن زغدار لدراسة "القيام بالحراك في باريس: مشاهد ثورة ضد ’النظام الجزائري‘" لديديي لوساوت. وفي باب المؤشر العربي، أعدّ عبد الله هوادف تقريرًا عنوانه "اتجاهات الرأي العام الجزائري تجاه الحراك الشعبي". واشتمل باب "التوثيق" على توثيق لأهمّ "محطات التحوّل الديمقراطي في الوطن العربي"، و"الوقائع الفلسطينية"، و"وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي" في المدة 1/1-202/2/28. وفي باب "مراجعات الكتب"، أعدّ إبراهيم ربايعة وعمار جمهور مراجعة لكتاب "المعرفة، الأيديولوجية، والحضارة: محاولة لفهم التاريخ" لعلي الجرباوي.

يُذكر أن موقع دورية "سياسات عربية"، يتيح جميع محتويات الأعداد للتنزيل.

بودكاست عرب 48

#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#معهد الدوحة
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