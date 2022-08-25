صدور كتاب "مقبرة القسّام - الوقف المسلوب"

صدر حديثًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، كتاب "مقبرة القسّام - الوقف المسلوب: كشف عملية الاستيلاء على الوقف بقوانين التحايُل والقضاء المُجيّر". يقع الكتاب في 94 صفحة من القطع المتوسط.

الكتاب من إعداد الكاتب والباحث ساهر غزاوي، من طاقم مؤسسة ميزان. كما ساهم في الإعداد والتحرير كلًّ من المحامين مصطفى محاميد، وفراس دلاشة، وعمر خمايسي، وحسّان طباجه.

يشتمل الكتاب على تقديمين ومقدمة الكتاب وخلفية تاريخيّة عن مقبرة القسّام الواقعة في بلد الشيخ الفلسطينية المهجرة في قضاء حيفا. بينما يحتل قسم "التّصدي للمُخطّطات وكشف التحايُل القضائي"، الحيّز الأكبر من صفحات هذا الكتاب، حيث تكشف مؤسسة ميزان في هذا القسم تحديدًا عن وثائق تاريخيّة، قسم منها يُنشر للمرة الأولى، تعود لسنوات الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي يظهر فيها ما يسمى "صفقة التبادل" التي عُقدت بين متولى الوقف، وقتئذٍ، المدعو سهيل شكري وبين السلطات الإسرائيلية التي ماهي إلا تحايلًا للتغطية على الاستيلاء على مقبرة القسّام بهدف شطب قدسية المقبرة وملكية الوقف وتحويلها إلى أراضي عقارات لأغراض تجارية، كما يكشف الكتاب.

الكتاب يشتمل أيضًا على قسم مُخصص للحراك الشعبي والنضال المتواصل في أعقاب رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، نهاية العام الماضي 2021، الاستئناف الذي تقدّم به أهالي وأقارب المتوفّين المدفونين في مقبرة القسّام، عبر مؤسسة ميزان، فيما يتعلّق بقضية إلغاء مصادرة جزء من المقبرة وبيعه، كونها "قضية تاريخيّة" وليست "قضية عقارية".

يعرض الكتاب في القسم الأخير، خرائط ووثائق تاريخيّة استخدمتها مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في خوض معركتها القضائية الطويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية في الكشف عن عملية الاستيلاء على وقف مقبرة القسّام بقوانين التحايل والقضاء المُجيّر.

بين يدي الكتاب، وفي مقدمته كتب رئيس مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي فراس دلاشة، أن "هذا الكتاب يرصد عيّنة من الممارسات الجائرة وغير القانونية التي انتهجتها المؤسسة الإسرائيلية، على مدار عقود، من أجل الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته وأوقافه، وكانت مقبرة القسّام إحدى هذه الضحايا الكثيرة لتلك الممارسات".

كذلك قدّم للكتاب مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، ومما جاء في تقديمه: "إن قضية الأوقاف الإسلامية والمسيحية تتصدر أعلى سلم أولوياتنا كمؤسسة حقوقية، ونؤمن أن الحفاظ عليها جزء من ثبات شعبنا وتمسكه بمقدساته وأرضه، لذلك عملنا وما زلنا- قدر المستطاع - على التصدي للمخططات الخبيثة التي جرى العمل عليها على مر عشرات السنوات من قبل مؤسسات الدولة المختلفة بهدف سرقة الأوقاف والمقدسات عن طريق التزييف والتلاعب وسن قوانين ظالمة جائرة".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب سيترجم إلى اللغة الإنجليزية ولغات أخرى، وهو إصدار يُضاف إلى العديد من إصدارات مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، التي أصدرتها سابقًا باللغتين العربية والإنجليزية ومنها: "انتهاكات حقوق الإنسان في واحة الديموقراطية"، و"مطلوب للتحقيق - المخابرات في محطة الشرطة"، و"حالة الطوارئ" الدائمة في إسرائيل"، و"صرخات خلف القضبان"، و"عكا تحت النار"، و"ديمقراطية غارقة بالعنصرية"، و"في ضيافة الشاباك".