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صدور العدد السادس عشر من دورية "أسطور"

تاريخ النشر: 13/09/2022 - 16:29

صدور العدد السادس عشر من دورية "أسطور"
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عرب ٤٨

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد الرابع عشر من الدورية نصف السنوية المحكّمة "أسطور".

وتضمّن هذا العدد الدراسات التالية: "عائلة السّلمي المسلّاتي (القرنان 8-9هـ/ 14-15م): من هوامش جبال طرابلس الغرب إلى وجاهة حواضر المشرق خلال العصر المملوكي" لحافظ عبدولي، و"مصادر تاريخ الثورة والدولة المهدية في السودان (1881-1898) مشكلة التنوع ومعايير المعالجة المنهجية" للأحمد إبراهيم أبوشوك، و"طريق طنجة تطوان في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين" لعبد الحفيظ حمان، و"السياسة الخارجية الألمانية تجاه تركيا في سياق الحرب العالمية الثانية: رؤية من منظور اقتصاد الحرب" لمحمد غاشي، واختُتم هذا الباب بدراسة أحمد بن يحيى البلاذري وكتابه "فتوح البلدان" لمهند مبيضين.

وفي باب "ترجمات" نُشر مقالة سايدية هارتمان "فينوس في أداءين"، وقد ترجمه عبد الرحيم الشيخ. أمّا باب "مراجعات كتب"، فقد ضم مراجعتين لكتابين، هما: ظفار: ثورة الرياح الموسمية: جمهوريون والسلاطين والإمبراطوريات في عُمان (1965-1976) لعبد الرزاق التكريتي، من إعداد أمل غزال، وأوروبا في القرن التاسع عشر: نابليون لمحمد حبيدة، من إعداد عادل الطاهري.

أما باب "وثائق ونصوص"، فتضمّن دراسة بعنوان "التشريعات المخزنية خلال القرن التاسع عشر: قانون تنظيم شؤون المراسي المغربية نموذجًا" لبصراوي يحيى.

واختتم العدد أبوابه بـ"ندوة أسطور"، وهي بعنوان "تجربة الكتابة التاريخية في مصر: نظرة إلى المسار ومراجعة الحصيلة"، وقد نظمتها أسطور للدراسات التاريخية، بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، خلال الفترة 1 - 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

وقد تضمَّن هذا العدد الجزء الثاني من مقالات الندوة، وهي: "المدرسة المصرية وتجربة محمد علي باشا الاقتصادية" لأحمد الشربيني "الرواية التاريخية لعلم الآثار في مصر" لخالد عزب "اتجاهات كتابة تاريخ مصر في الحقبة العثمانية خلال الربع الأخير من القرن العشرين" لحسام عبد المعطي.

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#العدد السادس عشر من دورية "أسطور"
#المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
#دورية أسطور

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