صدور العدد السابع عشر من دورية أسطور للدراسات التاريخية

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد السابع عشر من الدورية نصف السنوية المحكّمة "أسطور".

وهو عدد خاص يشتمل على أوراق ندوة "هشام جعيط المؤرخ والمفكر"، التي عقدتها الدورية بالتعاون مع فرع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس، ومركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية في تونس، ومخبر تاريخ الاقتصاد المتوسطي ومجتمعاته في تونس، يومَي الإثنين والثلاثاء 14-15 آذار/ مارس 2022، للوقوف على الإرث الفكري والمعرفي الذي تركه هشام جعيط.

غلاف العدد الـ17 من دورية "سطور"

وتضمّن العدد الدراسات التالية: "هشام جعيط والمستشرقون" لحياة عمامو، و"هشام جعيط والتأسيس لأنوار عربية" لكمال عبد اللطيف، و"هشام جعيط في ميزان السيرة النبوية الحديثة" لسمية الوحيشي، و"هشام جعيط والسيرة النبوية: في نقد المنهج" لعمرو عثمان، واختُتم هذا الباب بدراسة إسهام هشام جعيط في التأريخ للنظم والمؤسسات في بلاد المغرب لحسن حافظي علوي.

وفي باب "شهادات" نُشرت مقالة "من بواكير مؤلّفات هشام جعيط: سؤال الماضي وهاجس المصير" لمحمّد حسن. واختتم العدد أبوابه بـ "مراجعات كتب"، وقد وردت فيه ثلاث مراجعات، هي: "تفكّر التاريخ، تفكّر الدين" لهشام جعيط، من إعداد حياة عمامو، ومراجعتان لكتاب "هشام جعيط: مسار باحث ومفكر تونسي" لحياة عمامو، من إعداد عبد الحميد هنية وكمال عبد اللطيف.

تجدون في موقع دورية "أسطور" جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل.