صدور العدد الخامس والأربعين من دورية "عمران"

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، العدد الخامس والأربعون (صيف 2023) من دورية عمران للعلوم الاجتماعية.
وتضمّن العدد الجديد، خمس دراسات: "تيبولوجيا الهوية الدينية الرقمية: دراسة سوسيولوجية لتعبيرات الشباب الدينية عبر فيسبوك" لنادية العالية، و"النبز في الثقافة السياسية التونسية" لعبد الله جنوف، و"’حراطين موريتانيا‘: إلى أي مدى يتحكّم الأصل الاجتماعي في فرص الحراك وتغيير المكانة؟" لمحمد يحيى حسني، و"التنمية وشرط الاستعمار الاستيطاني: إدامة للسيطرة النيوكولونيالية والفصل العنصري" لحسن أيوب وعليان صوافطة، و"صمود عابر للمناطق: ردود اللاجئين على أنظمة القمع المتعدّدة في مخيم برج البراجنة" لرامي رميلة.
وفي باب "ترجمات"، نقرأ ترجمة عومرية سلطاني لنص كليفورد غيرتز "محاضرةٌ فارقة: مناهضةُ مناهضةِ النسبية".
أما باب "مراجعات الكتب"، فاشتمل على مراجعة عثمان عثمانية لكتاب تاريخ مختصر للمساواة لتوماس بيكتي، ومراجعة أحمد إدريس لكتاب في معنى الأرض: استعادة الذات الفلسطينية لبلال عوض سلامة.
يُذكر أن جميع محتويات الأعداد مفتوحة ومتاحة للتنزيل في موقع دورية "عمران".
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