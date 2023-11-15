صدور العدد السادس والأربعين من دورية عمران

يضمّ العدد السادس والأربعون من مجلّة عمران للعلوم الاجتماعيّة، مجموعة من الدراسات حول النظرية السوسيولوجية والحركات الاجتماعية في العراق و فلسطين...

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا العدد السادس والأربعون (خريف 2023) من دورية عمران للعلوم الاجتماعية. وتضمّن خمس دراسات: "نحو علم اجتماع حواري" لساري حنفي، و"الحرب وتشكّل الدولة في التجربة الأوروبية (1300-1800): مراجعة للنظرية العدوانية" لسيد أحمد قوجيلي، و"النساء والانتفاضة العراقية: التفاوت والفضاء ضمن آفاق نسوية" لأسماء جميل رشيد وزهراء علي، و"هبّة في وضعية العتبة: دراسة في هبّة الكرامة في الداخل الفلسطيني" لخالد عنبتاوي، و"التحكم الحيوي في أجساد زوجات المعتقلين السياسيين الفلسطينيين وأمومتهن" لفردوس عبد ربه العيسى.

وتضمّن باب "مناقشات" مناقشة بعنوان "مسيحيو المشرق العربي في الأبحاث الأكاديمية بين دولة الاستعمار وما بعد الاستعمار" لنتالي سلامة. ونقرأ، في باب "ترجمات"، ترجمة عبد الله كسابي لنص جون رولز "البنية القاعدية للمجتمع موضوعًا لنظرية العدالة". أما باب "مراجعات الكتب"، فاشتمل على مراجعة محمد مرشد لكتاب التاريخ الاجتماعي لتعليم الفتيات بالمغرب: المرحلة ما قبل الكولونيالية 1860-1912 لعائشة بلعربي، ومراجعة هيفاء سويلمي لكتاب نظام زين العابدين بن علي في تونس: القوة والتنازع في النظم السلطوية لآن وولف.