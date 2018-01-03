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"ستار وورز" يواصل تصدر الإيرادات في أميركا الشمالية

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 12:53

"ستار وورز" يواصل تصدر الإيرادات في أميركا الشمالية
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

احتفظ فيلم الخيال العلمي "ستار وورز: ذا لاست جيداي"، بصدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، محققا إيرادات بلغت 52.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة مارك هاميل وكاري فيشر وآدم دريفر، ومن إخراج ريان جونسون.

وجاء في المركز الثاني، فيلم الكوميديا والمغامرة والحركة "جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل"، بإيرادات بلغت 50.4 مليون دولار.

الفيلم من إخراج جيك كاسدين وبطولة دوين جونسون وكارين جيلان وكيفن هارت.

وفي المركز الثالث جاء الفيلم الكوميدي الموسيقي "بيتش بيرفكت 3" بإيرادات بلغت 16.9 مليون دولار. أخرجت الفيلم تريش سي وبطولة آنا كاندريك وريبيل ويلسون وبريتني سنو.

وجاء في المركز الرابع فيلم الدراما والموسيقي "ذا جريتست شومان" بإيرادات بلغت 15.6 مليون دولار. الفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز وزاك إيفرون. وأخرج الفيلم مايكل جريسي.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة "فرديناند" المركز الخامس بإيرادات بلغت 11.4 مليون دولار.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#ستار وورز
#إيرادات
#أميركا الشمالية

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