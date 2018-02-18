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وزارة الثقافة الفلسطينية تعيد إنتاج وعرض أغاني الانتفاضة الأولى

تاريخ النشر: 18/02/2018 - 18:48

وزارة الثقافة الفلسطينية تعيد إنتاج وعرض أغاني الانتفاضة الأولى
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

قالت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها وقعت اتفاقية مع الفنان سامر جرادات، تنص على إعادة انتاج أغاني الانتفاضة الفلسطينية الأولى للفنان وليد عبد السلام، ونشرها بعروض حية وعلى أسطوانات جديدة.

وشدد وزير الثقافة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، على "أهمية الثقافة بكافة أشكالها، بما في ذلك الموسيقى والغناء، كوسيلة مقاومة أصيلة في تثبيت رواية شعبنا وصموده على أرضه، ونقل هذه الرواية إلى العالم بمواجهة رواية الاحتلال وسياساته الاستعمارية"، لافتا إلى خصوصية الانتفاضة الأولى "كمكون ملهم للإبداع تجاه تلك الحالة التي أسطرت الحجر في مواجهة الدبابة، في أبهى صور المقاومة الشعبية".

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن برامج الوزارة وخطتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير عمل المؤسسات العاملة في الحقل الثقافي، من خلال دعم وإعانة المؤسسات والمراكز الثقافية والإبداع الفردي.

ويعتبر الفنان وليد عبد السلام واحدا من أبرز الفنانين الذين قدموا أغنيات كان لها صداها الواسع في الشارع الفلسطيني، خلال سنين الانتفاضة الأولى، ومنها على سبيل المثال أغنيتي "نزلنا ع الشوارع"، و"بدنا وطن"، وغيرهما.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الانتفاضة الأولى
#وزارة الثقافة الفلسطينية

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