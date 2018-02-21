القائمة القصيرة لجائزة البوكر للرواية العربية تضم 6 روايات

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الأربعاء، القائمة القصيرة للدورة الحادية عشرة والتي ضمت ست روايات من العراق والسودان وفلسطين والسعودية والأردن وسوريا.

وضمّت القائمة روايات "ساعة بغداد" للعراقية شهد الراوي، و"زهور تأكلها النار" للسوداني أمير تاج السر، و"وارث الشواهد" للفلسطيني وليد الشرفا، و"الحالة الحرجة للمدعوك" للسعودي عزيز محمد، و"حرب الكلب الثانية"، للأردني إبراهيم نصر الله و"الخائفون" للسورية ديمة ونوس.

وقال رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان، في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان، إن "هذا يوم مهم للجائزة لأننا نحتفل بالدورة العاشرة، هذه الجائزة أحدثت صدى وأحدثت بيئة جديدة للكتابة الروائية العربية".

وتشكلت لجنة التحكيم من الأكاديمي والناقد الأردني إبراهيم السعافين، والكاتبة السلوفينية باربرا سكوبيتس، والروائي الفلسطيني محمود شقير، والمترجمة الجزائرية إنعام بيوض، والكاتب الإنجليزي من أصل سوداني جمال محجوب.

وقال السعافين: "تناولت روايات القائمة القصيرة الست موضوعات اجتماعية وسياسية ووجودية. وقد وظفت تقنيات سردية مختلفة مستلهمة من التحولات الحديثة للرواية العالمية في معالجتها للبعدين الغرائبي والعجائبي. ولا تخلو الروايات الست من تقاطعات وإسقاطات على الواقع الجديد، مع تجاوزها للوثوقي واليقيني".

يُشار إلى أن كل رواية بلغت القائمة القصيرة، تتحصّل على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار فيما تحصل الرواية الفائزة على 50 ألف دولار أخرى إضافة إلى ترجمتها للغة الإنجليزية.

ومن المقرر إعلان اسم الرواية الفائزة في 24 نيسان، في الإمارات، عشية افتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

يُذكر أن الجائزة العالمية للرواية العربية، هي جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية ترعاها مؤسسة جائزة البوكر في لندن، وتدعمها ماليا دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.