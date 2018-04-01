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شرم الشيخ: 45 دولة تشارك بمهرجان "المسرح الشبابي الدولي"

تاريخ النشر: 01/04/2018 - 14:42

شرم الشيخ: 45 دولة تشارك بمهرجان "المسرح الشبابي الدولي"
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

تتأهب مدينة شرم الشيخ لاستقبال أكثر من 500 عرض مسرحي من 45 دولة، ضمن فعاليات "المسرح الشبابي الدولي" في دورته الثالثة الذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ، في الفترة من 1 إلى 9 نيسان.

وأُسندت رئاسة المهرجان الشرفية هذا العام للفنانة سميحة أيوب. في حين يرأس المهرجان المخرج المسرحي مازن الغرباوي، وتديره الفنانة وفاء الحكيم.

وكانت شروط المسابقة التي أعلنتها إدارة المهرجان تقتضي ألا تزيد مدة العرض عن ساعة ونصف بحد أقصى، وأن تكون الأولوية للعروض ذات الصبغة الشبابية، التي تعتمد على الفضاءات المسرحية غير التقليدية والحلول الإبداعية المبتكرة، كما اشترطت توفير ترجمة ضوئية بالإنكليزية تكون مصاحبة للعرض من قبل الفرقة المشاركة.

أما عن الدول المشاركة هذا العام فهي؛ الأردن، وفلسطين وإسبانيا، وألمانيا، والإمارات، وإنجلترا، وإيطاليا، والبحرين، وبلجيكا، وغيرها من الدول العربية والأوروبيّة.

يذكر أن الهيئة العربية للمسرح تدعم جائزة المسرح الشبابي في التأليف المسرحي المهداة باسم الكاتب والشاعر الراحل، صلاح عبد الصبور، والتي تهدف لتشجيع حركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، وقد تقدم لها 35 شابا،

 

ملف خاص | يوم الأرض

#شرم الشيخ
#مهرجان المسرح
#مسرح
#المسرح الشبابي

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