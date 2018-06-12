مصر: منع فيلم "كارما" بقرار غامض

قبل يومٍ واحدٍ من عرضِه الّذي كان مقرّرًا اليوم، الثلاثاء، وقبل طرحه رسميًّا في دور العرض السينمائية يوم الخميس المُقبل، قرّرت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية في مصر، سحب تراخيص فيلم "كارما" للمخرج خالد يوسف من دور العرض، بادّعاء مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له، بعد أزمةٍ في مجلس النواب أمس، الاثنين، وبعدما أبدى العديدون من الأعضاء اعتراضهم على قرار منع الفيلم.

وقال عضو التكتّل، النائب أحمد الشرقاوي، إن القرار صدر على الرغم من حصول الفيلم على موافقة من الإدارة ذاتها بعرضه لمدة عشر سنوات، منذ 30 نيسان الماضي، وأضاف إنّ الموقف في هذا الصّدد ليس دفاعًا عن مخرج الفيلم باعتباره نائبًا في البرلمان "ولكنّ منع الفيلم قبل العرض الخاص بيوم واحد، يعد رسالة قاسية لحرية الرأي والتعبير في مصر".



وأضاف الشرقاوي: " تعلن الدولة ممثلةً بالمجلس الأعلى للثقافة، ووزارة الثقافة، أمام الجميع أنه لا حرية للرأي أو التعبير داخل مصر، فمنع الفيلم جاء بعد إرساله دعوات حضور عرضه الخاص لجميع النواب، وصرف الملايين من الجنيهات على الدعاية الخاصة به، بهدف المنافسة في موسم عيد الفطر".

بدوره، قال النائب أحمد الطنطاوي إن "جميع أعضاء البرلمان كانوا مدعوين لحضور العرض الخاص للفيلم، والذي حصل على ترخيص وموافقة رسمية بعرضه، قبل أن يتلقى منتجه اتصالًا هاتفيًّا من الرقابة على المصنفات الفنية بسحب الترخيص الممنوح له"، مستطردًا: "إنّ منع عرض الفيلم هو تصفية حسابات سياسية مع نائب كانت له مواقف مع الحكومة".



فيما عقّب رئيس البرلمان، علي عبد العال بأنّ "القرار الصادر عن الرقابة بمنع أي منتج فني يفتح الطريق للمتضرر للّجوء إلى القضاء، فمصر دولة مؤسسات"، وهو ما تسبب في غضب النواب، الذين رفضوا حديثه، ليستدرك بالوعد ىبأن يتواصل "مع المسؤولين عن قرار المنع، وسأصل لحل لهذه المسألة.. فالموضوع لم ينتهِ بعد".



