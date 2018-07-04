فلسطين ضيفة شرف في المهرجان السينمائي التونسي "منارات"

تنطلق يوم الإثنين المقبل، الدورة الأولى من المهرجان السينمائي التونسي "منارات"، الذي ينظمه "المركز الوطني للسينما والصورة التونسي"، و"المعهد الفرنسي" في تونس، و"المركز الفرنسي للسينما والصورة المتحركة"، مستعدًّا لعرض 52 فيلمًا من 12 دولة مختلفة.

وفي مؤتمر صحافي عقد في العاصمة تونس يوم أمس، الثلاثاء، قالت المديرة الفنية للمهرجان، درة بوشوشة، إنّ "منارات يعد فرصة للجمهور التونسي لاكتشاف السينما المتوسطية، وسيكون حدثًا شعبيًا حقيقيًا من خلال العروض المجانية على شواطئ تونس وهي شواطئ حلق الوادي والمرسى شمال العاصمة تونس، وبنزرت شمالي البلاد، والحمامات وسوسة والمنستير شرق تونس، وقابس في الجنوب".

وأضافت أن عشرة أفلام من بلدان البحر المتوسط ستشارك في المسابقة الرسمية للفوز بجائزة "المنارة الذهبية" لأفضل فيلم ونيل جائزة "أفضل ممثل". وقالت إن المغرب وفلسطين ستكونان ضيفتي شرف المهرجان من خلال عرض 6 أفلام لكل بلد.

وسيفتتح المهرجان بفليم إيطالي بعنوان "Fuacammare de Gianfranco Rosi"، كما سيتم تكريم السينمائي الفرنسي" فيليب فوكون" على هامش المهرجان بعرض

6 أفلام خاصة به. ومن بين الأفلام التي ستعرض خلال فعاليات المهرجان: "شرش" التونسي، و"أخضر يابس" من مصر وفيلم "صيد الأشباح" الفلسطيني.

فيما كشفت مديرة المركز الوطني للسينما والصورة، شيراز العتيري، أنه "سيتم بهذه المناسبة توقيع اتفاقية بين ستة مراكز للسينما العربية في تونس والمغرب والجزائر وفلسطين والأردن ولبنان بهدف إنشاء لجنة الأفلام العربية".

مضيفةً أنّ "تنظيم هذا المهرجان جاء بفضل الموقع الاستراتيجي لتونس الواقعة في حوض المتوسط والديناميكية التي تعرفها السينما التونسية الحرة في فترة ما بعد الثورة التونسية (2011)".