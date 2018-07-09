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من هي المُمثّلة التي رفضت الانضمام لعضويّة أكاديميّة الأوسكار؟

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 11:30

من هي المُمثّلة التي رفضت الانضمام لعضويّة أكاديميّة الأوسكار؟
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

أبدت الممثلة الفرنسية إيمانويل سينيه، أمس الأحد، رفضَها دعوةً للانضمام إلى أكاديمية فنون وعلوم السينما (أوسكار) في عامود صحافي هاجمت فيه ’نفاق’ مجموعة طردت زوجها المخرج رومان بولانسكي قبل شهرين.

وتُعَدُّ سينيه واحدة من بين 928 فنانا ومسؤولا تنفيذيا وجهت لهم الشهر الماضي أكاديمية فنون وعلوم السينما دعوة كي يصبحوا أعضاء فيها. وتشتهر الأكاديمية بتقديم جوائز الأوسكار.

وقالت سينيه في العمود الذي نُشر في صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية: "كيف أستطيع أن أتجاهل حقيقة أنه منذ بضعة أسابيع طردت الأكاديمية زوجي رومان بولانسكي في محاولة لمجاراة روح العصر (...) نفس الأكاديمية التي منحته في 2002 جائرة أوسكار عن فيلم ذا بيانيست (...) حالة غريبة من فقدان الذاكرة".

وأضافت: "ربما أن الأكاديمية تعتقد أنني ممثلة عديمة الشخصية ومتسلقة اجتماعيا بما يكفي لأن أنسى أنني متزوجة منذ 29 عاما من أحد أعظم مخرجي العالم". ونددت سينيه بما وصفته بـ"نفاق لا يُحتمل."

وكانت الأكاديمية قد طردت بولانسكي الحائز على جائزة أوسكار في أيار لانتهاكه مدونة سلوك وضعتها في أعقاب مئات الاتهامات بالتحرش او الاعتداء الجنسي في صناعة الترفيه.

وحصل بولانسكي (84 عاما) على أوسكار أفضل مخرج في 2003 عن فيلم (ذا بيانيست) وقد اعترف في عام 1977 بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع فتاة عمرها 13 عاما في لوس أنجليس.

وكان بولانسكي والنجم التلفزيوني بيل كوسبي أول عضوين معروفين يتم طردهما من أكاديمية فنون وعلوم السينما لانتهاكهما مدونة السلوك الجديدة للأكاديمية.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أوسكار
#الممثلة الفرنسية إيمانويل سينيه
#أكاديمية فنون وعلوم السينما
#المخرج رومان بولانسكي

من عرب 48

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