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المخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي بفيلم روائيّ

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 19:41

المخرج مكوين يفتتح مهرجان لندن السينمائي بفيلم روائيّ
المخرج ستيف مكوين الحاصل على جائزة الأوسكار (رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

بعد أن فاز فيلمه (12 ييرز أ سليف) بجائزة الأوسكار عام 2013، يعود المخرج البريطاني ستيف مكوين، بأول فيلم روائي طويل، ولكن هذه المرة بفيلم الإثارة (ويدوز) الذي سيُعرض في افتتاح مهرجان لندن السينمائي في شهر تشرين الأول.

والفيلم من بطولة الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيز، وميشيل رودريجيز، بطلة سلسلة أفلام (فاست آند فيوريس) والممثلة إليزابيث ديبيكي.

ويصف موقع المهرجان على الإنترنت الفيلم الذي تدور أحداثه في مدينة شيكاجو الأميركية بأنه "فيلم إثارة مركب عن مجموعة من النساء لا يربطهن سوى ديون خلفتها الأنشطة الإجرامية لأزواجهن الراحلين".

يُذكرُ أن الفيلم مقتبس عن مسلسل تلفزيوني في ثمانينيات القرن الماضي من تأليف كاتبة الروايات البوليسية البريطانية ليندا دي بلانت.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الأوسكار
#ستيف مكوين
#ويدوز
#مهرجان لندن السينمائي

من عرب 48

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