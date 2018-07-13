"حرروا الكلمة" مهرجان للأفلام الحقوقية في بيروت

تحت عنوان "حرروا الكلمة"، تفتتح الجمعية اللبنانية "معمل 961 للفنون" في السابع عشر من تموز/يوليو، بالتعاون مع مع مركز الإعلام التابع للأمم المتحدة وبعض السفارات في لبنان، الدورة الثالثة لمهرجان "كرامة- بيروت لأفلام حقوق الإنسان"، والذي يتّخذ من حقوق الإنسان بوصلةً وعنوانًا أساسيًّا يستمرّ حتّى العشرين من الشهر الجاري.

ويشارك في المهرجان الذي يسعى لمواجهة واقع العنصرية والقمع والتسلط، 16 فيلمًا تمّ إنتاجهم خلال الأعوام القليلة الفائتة، من بينها سبع وثائقيات طويلة وأربعة أفلام وثائقية قصيرة وخمسة أفلام روائية قصيرة ترصد وقائع العيش اليومي في عالم منذور للارتباكات المتنوّعة، في ظلّ طغيان سياسات النبذ والتغييب والتهجير والإقصاء والتجهيل، وفي مناخٍ عابقٍ بعنصريات مختلفة تتبعها حلقات نقاش مفتوحة.

إضافة إلى عروض الأفلام، يقيم المهرجان ندوة رئيسية والتي ستتناول واقع حريات التعبير في لبنان، ويشارك فيها المدير التنفيذي لـ"مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)"، أيمن مهنا، والصحافية والناشطة ديانا مقلّد.

وتأتي الدورة الثالثة من المهرجان لمساندة التعبير الحر وللتذكير بالمنتجات الفنية التي يتم قمعها من قبل الجهات المكلفة بحمايتها، بعد أن حملت الدورة الأولى من المهرجان في عام 2016 عنوان ”الآخرون“ واضعةً قضية اللاجئين نصب عينيها وهادفةً لزيادة الوعي حول حقوقهم وحقوق الأقليات في لبنان والعالم العربي، بينما اتخذت الدورة الثانية في عام 2017 عنوان ”الهُويّات الجديدة“ حيث ركّزت على المحتوى الإنساني الحقوقي.