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"هنا القدس 3"... مقطوعات موسيقية آلية للخماش وقزموز والبندك

تاريخ النشر: 22/07/2018 - 17:30

"هنا القدس 3"... مقطوعات موسيقية آلية للخماش وقزموز والبندك
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية (نوى)، الأسطوانة الثالثة من برنامج هنا القدس بعنوان "هنا القدس 3"، وذلك من بحث وتوثيق نادر جلال.

وتتمثّل الإضافة في هذه الأسطوانة، في أنها تضمّ سبع مقطوعات تندرج في إطار "الموسيقى الآلية"، منها ثلاث لروحي الخماش لم تصدر في الأسطوانة الأولى، ومقطوعتين لللموسيقار التلحمي رياض البندك كفاتحة لإنتاج قادم مخصص له بالكامل، ومقطوعتين للفنان العكي عبد الكريم قزموز.

وقال المشرف العام على "نوى"، نادر جلال: "الإنتاج الثالث هذا مراكمة لإنتاج موسيقي محترف ومتقَن لمبدعين فلسطينيين قدموا موسيقاهم وأغنياتهم في المدن الفلسطينية كيافا وحيفا والقدس قبل العام 1948 (...) بالإضافة إلى أهمية توثيق وإعادة إنتاج وترويج مؤلفات هؤلاء الموسيقيين، هناك فكرة وراء إنتاج كل اسطوانة، فالأولى كانت عبارة عن موشحات، وهو أول ألبوم موشحات في المكتبة الموسيقية الفلسطينية لمؤلف من الرواد هو روحي الخماش، والثاني تراوح ما بين القصيدة والابتهال والطقطوقة لمحمد غازي الملقب بـعميد المطربين، وهو مغاير على أكثر من مستوى، أما الثالث وهو لثلاثة من الرواد فهو عبارة عن موسيقى آلية.

ومشروع "هنا القدس" الذي تضطلع به نوى يُحقق مسعى المؤسسة في استرجاع، وتوثيق نصوصنا الموسيقية البصيرة وتوطينها في عقول الأجيال الحاضرة لرفع ثقتها بمرجعياتها الثقافية، ويدحض مقولة الاحتلال بأن فلسطين كانت قبل النكبة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، ويشرع في ترميم المكتبة الموسيقية العربية والإنسانية.

يُذكر أن موسيقيي مجموعة نوى للموسيقى العربية: جلال نادر، وخليل خوري، ومحمد خمايسة، واليني مستكلم، ولؤاب حمّود، والأخوين محمد وحنين الرجوب، والأخوين محمد ومعن الغول، وعلاء إسحاق، شاركوا في تقديم هذا العمل بالشكل الذي خرجه فيه.

 


#المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية (نوى)
#هنا القدس 3
#نادر جلال
#موسيقى

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