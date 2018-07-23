فيلم "أربعة" لجامعيّة فلسطينيّة في مهرجان دولي للأفلام بتونس

شاركت الجامعة العربية الأميركية، في المهرجان الطلابي الدولي للفيلم القصير، في دورته الثانية، والذي نُظِّمت فعالياته في مدينة نابل التونسية، بمشاركة عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتأتي المشاركة في إطار التبادل الثقافي الطلابي بين فلسطين وتونس، تحت رعاية وزارتي التربية والتعليم العالي في فلسطين وتونس، وبإشراف من رئيس الجامعة العربية الأميركية الأستاذ علي زيدان أبو زهري، وبمتابعة من عميد كلية الآداب د. مروان أبو الرب، ورئيس قسم اللغة العربية والإعلام د. محمد أبو الرب.

وشاركت الجامعة بفيلم "أربعة"، وهو من إخراج الطالبة في قسم اللغة العربية والإعلام في الجامعة آمنة أبو عرة، وبإشراف من المحاضر في قسم الإعلام بالجامعة الأستاذ صدقي موسى، حيث تناول الفيلم القصير قصة كفاح الفلسطيني ماهر صالح المصاب بأربعة أنواع من مرض السرطان، حيث كان نموذجا للعطاء وصناعة الأمل، والعمل التطوعي.

وقال الأستاذ صدقي موسى، إن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تفتح الفرصة للأكاديميين الفلسطينيين لتبادل الخبرات مع نظرائهم العرب والدوليين، بالإضافة إلى فتح المجال أمام الطلبة في عرض مواهبهم وإبداعاتهم، مشيرا إلى أن تونس لها تجربة متميزة في السينما والإنتاج التلفزيوني.