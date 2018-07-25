الناصرة: أمسية أدبية للكاتبة فدى جريس

احتصن المركز الثقافي "ليوان" في الناصرة، مساء يوم الأربعاء، أمسية أدبية للكاتبة الفلسطينية، فدى صبري جريس، من قرية فسوطة.

وناقشت الأمسية الإصدار الجديد للكاتبة صبري، "القفص" وهي عبارة عن مجموعة قصصية. وشارك في الأمسية عدد من الكتاب والأدباء من الناصرة وسخنين، وعرابة، وغيرها.

من الأمسية

وتُسلِّط مجموعة "القفص" الضوء على الحياة في رام الله، بتناقضاتها تحت الاحتلال وسعي الإنسان الفلسطيني إلى تدبير أمور حياته في واقع شديد التعقيد. يعيش الجميع في "قفص"، بين الحاضر المربك والغد غير المأمول، لكن قصص المجموعة تعيد تشكيل الصورة اليومية، لتبرزها بقالب يتسم بالشعرية والسخرية من المجتمع وسياقاته، من القامعين والضحايا أنفسهم.

وفدى جريس، كاتبة فلسطينية من قرية فسوطة، تعيش في رام الله. صدر لها ثلاث مجموعات قصصية وهي "حياتنا الصغيرة"، و"الخواجا"، و"القفص". وبالإنجليزية شاركت في كتاب "مملكة الزيتون والرماد" مع الكاتب ماريو فارغاس يوسا وعدد من الكتّاب، وتُرجم العمل إلى 11 لغة ووصل إلى قائمة واشنطن بوست للكتب الأكثر مبيعًا في 2017.