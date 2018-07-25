انطلاقة دولية مُرتقبة لمهرجان قلعة صلاح بالقاهرة 

تشهد الدورة الـ27 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى بمصر، والذي تأسس عام 1990 وتنظمه سنويا دار الأوبرا المصرية، والذي سيُقام في الفترة من الثاني إلى السابع عشر من آب، المُقبل، انطلاقةً جديدة هذا العام بعد أن اكتسب الصفة الدولية ووضع بهذه المناسبة برنامجا متنوعا تشارك فيه ست دول عربية وأجنبية.

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية، مجدي صابر ، اليوم الأربعاء، "العام يحصل على الشارة الدولية، ويتضمن 37 حفلا فنيا يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي إضافة إلى مشاركة ست دول عربية وأجنبية هي فلسطين وسورية وتونس والصين والمكسيك وبنما".

ومن أبرز المغنين المصريين بالمهرجان هذا العام؛ علي الحجار، ونادية مصطفى، وإيمان البحر درويش، ومحمد الحلو، وخالد سليم، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ونسمة محجوب إضافة للمنشد ياسين التهامي.

ومن خارج مصر تشارك التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم والفلسطينية دلال أبو آمنة. كما تشارك فرق موسيقية وغنائية منها إيكال انساملي من المكسيك وفريق بنما للفلكلور وأوركسترا الصين للموسيقى التقليدية وأوركسترا النور والأمل من مصر.

يُقام حفل الافتتاح في الثاني من آب، على مسرح محكى القلعة وتحييه فرقة الشباب والأطفال الصينية التي تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني. وفي الجزء الثاني من الحفل يقدم المغني هاني شاكر باقة من أشهر أغانيه.

ويُكرِّم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والإعلاميين المصريين منهم المغني مدحت صالح وعازف الفيولا علاء خليل والناقدة كريمان حرك.