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حسن حسني مكرمًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تاريخ النشر: 29/07/2018 - 10:10

حسن حسني مكرمًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
حين حسني (وسائل إعلام مصريّة)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الممثل حسن حسني، بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديريّة، والتي يتسلمها في الدورة الأربعين للمهرجان شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، يوم أمسٍ، السبت، إن تكريم حسني "يأتي تقديرًا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة، إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية".

وقدّم حسني (86 عامًا) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".

وقال رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المنتج وكاتب السيناريو، محمد حفظي: "يعد الاحتفاء بالفنان حسن حسني تتويجا لواحد من النجوم، الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، كما أن النجم الكبير خاض العديد من التجارب التي قدمها النجوم الشباب وكان سندا ومعلما لهم".

وأعلن المهرجان في تموز/يوليو عن تكريم آخر، بمنح جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الملحن هشام نزيه.

وتقام الدورة الأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 تشرين الثاني المقبل.


#حسن حسني
#مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
#جائزة فاتن حمامة التقدييرية

من عرب 48

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