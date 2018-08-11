الحضور العربي يطغى على معرض للفنون التشكيلية بإسطنبول

بدأت شبكة "فنانون حول العالم"، اليوم السبت، بمعرضها للفنون التشكيلية في مدينة إسطنبول في تركيا، وحمل المعرض شعار "معًا للنهوض بالثقافة والفنون".

ويشارك بالمعرض الذي يجري تنظيمه في فندق "جرين بارك"، بالطرف الآسيوي من إسطنبول، نحو 170 فنان، منهم 163 من 17 دولة عربية، وخمسة أتراك، واثنان من السويد والبوسنة.

ويعتبر المعرض فرصة لإقامة الفنانين والأدباء والرسامين معرضهم تحت سقف واحد، ما يسهم في مد جسور التواصل بين الدول العربية وتركيا، وتقديم عدد كبير من الرسومات التشكيلية.

ويقدم المعرض نحو 133 لوحة تشكيلية ما بين تاريخية وثقافية ودينية، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين التشكيلين، بالإضافة إلى عشرات الشعراء والأدباء والرسامين، من الدول العربية وتركيا.

ومن المقرر إقامة العديد من الندوات الأدبية والفعاليات الفنية على هامش المعرض، بالإضافة إلى رقصة السماح (المولوية)، واستعراض للتراث والفلوكور الفلسطيني.

ويرعى المعرض، الذي تنتهي فعالياته غداً الأحد، الجمعية العربية في تركيا ومقرها إسطنبول.

وقال رئيس الجمعية العربية، متين توران ،"أقمنا هذا المعرض الفني، بالتشارك بين العرب والأتراك، للمساهمة في مد جسور التعاون ما بين الفنانين العرب والأتراك، بالإضافة لزيادة التواصل والإنفتاح فيما بينهم".

وأضاف: "أهم الدول المشاركة سورية ومصر والسعودية، وسيستمر برنامجنا لما بعض المعرض من خلال التجول في مدينة إسطنبول، وزيارة العديد من الأماكن السياحية".