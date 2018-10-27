اقتحام مسلّح لسرقة وثيقة "ماغنا كارتا" التاريخية

صرّحت الشرطة البريطانية يوم أمس الجمعة، إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 45 عاما للاشتباه في محاولته سرقة نسخة أصلية من وثيقة "ماغنا كارتا" التي تعود لعام 1215، من كاتدرائية سالزبري في جنوب بريطانيا.

وانطلقت أجهزة الإنذار عندما وقعت محاولة السرقة مساء أول أمس الخميس لتحطيم الصندوق الزجاجي الذي يحوي الوثيقة، التي يرجع تاريخها للقرون الوسطى والتي لا تقدر بثمن.

(مكتبة هارفارد)

وقالت شرطة ويلتشير في بيان "ألقي القبض على رجل بنفس الأوصاف التي قدمها الشهود العيان لمشتبه حاول السرقة وحيازة سلاح هجومي وإحداث أضرار جنائية“.

وأضافت أن الوثيقة، وهي واحدة من أربع نسخ أصلية لا تزال باقية، لم يحدث لها ضرر خلال الواقعة.

وتعتبر الماغنا كارتا واحدة من أهم المخطوطات في التاريخ الإنجليزي، وهي بمثابة ميثاق يضمن حقوق المواطنين ويحد من سلطات ملوك القرون الوسطى التعسفية بما يشمل ضمان الحق في محاكمة عادلة.

ووافق الملك جون على وضع ختمه على الوثيقة في يونيو حزيران 1215 في رونيميد قرب وندسور غربي لندن، كوسيلة لإنهاء انتفاضة بارونات متمردين.