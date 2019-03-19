"المركز العربي" يعلن موعد المؤتمر السابع للعلوم الاجتماعية والإنسانية

أعلن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات" عن إطلاق الدورة السابعة لمؤتمر المعلوم الاجتماعية والإنسانية، يوم السبت المقبل في العاصمة القطرية، الدوحة.

وتطرح هذه الدورة موضوع "إشكالية مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية"، الذي يأمل المركز العربي من خلاله أن يفسح مجالًا للحوار بين المشاركين حول آخر المستجدات في الفلسفة ونظريات العلوم الاجتماعية والإنسانية بشأن مسألة مناهج البحث.

ويتميّز برنامج هذه الدورة بمحاضرتين عامتين لكل من الدكتور عبد الله حمودي، في موضوع "سؤال المنهج في راهنيتنا: اجتهادات في تصوّر علوم اجتماعية عربية"، والدكتور عزمي بشارة، في موضوع "في أولوية الفهم على المنهج". كما تتميّز بحوث الدورة بمعالجاتها وإضافاتها البحثية الجديدة في مجالاتها، وتعبّر في ذلك عن أحد مستويات التطور في البحث العلمي العربي في هذه الموضوعات. ويشارك في المؤتمر 72 باحثًا ينتمون إلى مؤسسات علمية وبحثية متعدّدة، ويقدمون أوراقًا بحثيةً موزعة على أربعة مسارات متوازية.

وقد جرى تخصيص الدورات الستّ السابقة للمؤتمر لموضوعات "سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية"، و"الشباب العربي: الهجرة والمستقبل"، و"سؤال الحرية في الفكر العربي المعاصر"، و"المدينة العربية: تحديات التمدين في مجتمعات متحوّلة"، و"من النمو المعاق إلى التنمية المستدامة: أي سياسات اقتصادية واجتماعية للأقطار العربية؟"، و"الهوية واللغة في الوطن العربي"، و"جدليّة الاندماج الاجتماعي وبناء الدّولة والأمّة في الوطن العربيّ"، و"ما العدالة في الوطن العربيّ اليوم؟"، و"أطوار التاريخ الانتقالية، مآل الثورات العربيّة"، و"السياسات التنموية وتحدّيات الثورة في الأقطار العربيّة"، و"أدوار المثقفين في التحوّلات التاريخية"، و"الجامعات والبحث العلمي في العالم العربي".