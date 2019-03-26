نادين لبكي رئيسة للجنة تحكيم في مهرجان "كان"

تعود المخرجة اللبنانية نادين لبكي هذا العام، لمهرجان كان السينمائي، لتكون رئيسة للجنة تحكيم قسم "نظرة ما"، بعد أن فازت بجائزة لجنة التحكيم في دورته الماضية، التي فازت فيها بالجائزة عن فيلم (كفر ناحوم) الذي وصل أيضا إلى القائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وقالت لبكي للموقع الرسمي للمهرجان، اليوم الثلاثاء، إنها دأبت على حضور المهرجان منذ أن كانت تدرس السينما؛ "والآن أنا رئيسة لجنة تحكيم قسم ’نظرة ما‘ وهو ما يدل على أن الحياة تعطيك أحيانا أكثر من أحلامك".

وأضافت لبكي: "متشوقة لمشاهدة الأفلام المختارة في هذا القسم، متشوقة للنقاش وتبادل الآراء وملاحقة الإلهام في أعمال الفنانين الآخرين".

وستكون لبكي، التي بدأت مشوارها بإخراج الأغاني المصورة ثم قدمت عددا من الأفلام القصيرة والطويلة، أول مخرجة عربية ترأس لجنة تحكيم قسم ”نظرة ما“ الذي يعتبره بعض النقاد موازيا للمسابقة الرسمية لمهرجان كان.

وتُقام الدورة الثانية والسبعون من مهرجان كان السينمائي في الفترة المُمتدة بين 14 و25 أيار/ مايو، بينما تبدأ عروض ”نظرة ما“ في اليوم التالي للافتتاح ويتم إعلان الفائزين في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.