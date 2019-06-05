إصابة بـ"انفجار خاضع للسيطرة" أثناء تصوير "جيمس بوند" الجديد

يضطر القائمون على إنتاج أفلام الإثارة والحركة، إلى تصوير لقطات خطرة من أجل إتمام الفيلم على أحسن صورة، لكن ذلك قد يكون مكلفا في بعض الأحيان، تماما كما حصل خلال تصوير الجزء الـ25 لسلسلة أفلام العميل البريطاني الشهير، "جيمس بوند".

ووقع انفجار أمس الثلاثاء، في موقع تصوير للفيلم أدى إلى إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بأحد المواقع في استوديوهات باينوود في بريطانيا. ويأتي ذلك بعد أن تعرض الممثل الرئيسي دانييل كريغ، لإصابة في كاحله الشهر الماضي خلال أداء مشهد عنيف في جامايكا.

During the filming of a controlled explosion on the set of Bond 25 today at Pinewood Studios, damage was caused to the exterior of the 007 Stage. There were no injuries on set, however one crew member outside the stage has sustained a minor injury. pic.twitter.com/8O9tOgwMYK — James Bond (@007) June 4, 2019

وقال الحساب الرسمي للفيلم على موقع "تويتر" إن الحادث وقع أسم الثلاثاء، جراء "انفجار خاضع للسيطرة". وأنه لم يصب أحد في المجموعة، ولكن أحد أفراد الطاقم خارج الموقع أصيب بجروح طفيفة.

وتضررت الواجهة الخارجية للموقع في منشآت الاستوديو الواقع خارج لندن.

وكان تصوير الفيلم قد تأجلفي أواخر شهر أيار/ مايو بعد إصابة كريغ في قدمه وخضوعه لعملية جراحية بسيطة في الكاحل تطلبت أسبوعين من إعادة التأهيل.