مهرجان البندقية: "الجوكر" يقتنص جائزة الأسد الذهبي

حازَ فيلم الكوميديا السوداء "الجوكر" للمخرج تود فيليبس، على جائزة الأسد الذهبي كأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين، بعدما حظي الفيلم الذي يقوم ببطولته خواكين فينيكس، بإشادة واسعة من جانب النقاد والجمهور عقب عرضه الأول بالمهرجان.

وجاء فوز الفيلم بالجائزة بعد منافسة عدّها كثير من النقاد صعبة، ولا سيّما أن أفلاما حظيت بالفعل على جوائز كبرى خلال الموسم بما فيها "روما" و"شيب أوف ووتر"، رُشحت لجائزة الأسد الذهبي.

وحصل الممثل الإيطالي، لوكا مارينيللي، على جائزة أفضل ممثل عن تجسيده شخصية كاتب فقير طموح في فيلم "مارتن إيدن"، واقتنصت الممثلة الفرنسية، آريان إسكاريد جائزة أفضل ممثلة، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" للأنباء.

وشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام 21 فيلما، من أهمها "ماريدج ستوري" للنجمة سكارليت جوهانسون، و"آد أسترا" للنجم براد بيت.

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