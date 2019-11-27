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مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" بتونس منصّة لأكثر من مئة عرض

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 17:40

مهرجان "أيام قرطاج المسرحية" بتونس منصّة لأكثر من مئة عرض
ملصق المهرجان (فيسبوك)
عرب ٤٨ / الأناضول

كشفت إدارة "أيام قرطاج المسرحية" في تونس، اليوم الأربعاء، أنّ هناك 110 عرضًا مسرحيًا مشاركًا في المهرجان بدورته الـ21، الّتي تنطلق في 7 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وتستمر حتى الـ15 من الشهر نفسه.

جاء هذا في إعلان مدير المهرجان، حاتم دربال، عن انطلاقته في مؤتمر صحافي في العاصمة تونس، وقال دربال إن المهرجان سيشهد مشاركة 14 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية، بينهم اثنان من تونس، و10 مسرحيات عربية و2 من إفريقيا.

وستشارك مسرحيات مثل "من أين نذهب؟" من السنغال، و"أبو كمونة، كلب الست" من فلسطين، و"الوحش" من لبنان، و"الطوق والاسويرة" من مصر، و"كيميا" من سوريا.

ويتنافس المشاركون على 6 جوائز؛ على أدوارهم في العمل المتكامل، أفضل إخراج، أفضل كتابة مسرحية، مسرح الأوبرا لأفضل "سينوغرافيا"، أفضل أداء نسائي، وأفضل أداء رجالي.

وأشار دربال إلى أن المهرجان يحافظ على هويته، التي تأسس من أجلها العام 1983، باعتباره مهرجان "جنوب جنوب"، الذي يهتم بالمسرح العربي والإفريقي، والأميركي اللاتيني، والجنوب الأسيوي.

وأكد دربال أن اختيار هذا التوجه يهدف إلى الانفتاح على التجارب المسرحية المجددة والفرجة العالمية الحديثة، ولفت أيضًا إلى أن المهرجان سيقدم 11 عرضًا مسرحيًا داخل 10 سجون بالبلاد.

وسيقام حفل افتتاح المهرجان الرسمي بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة وسط العاصمة، حيث سيعرض ثلاثة عروض مسرحية.


#تونس
#مهرجان قرطاج
#المسرح

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