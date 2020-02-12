لوحة بوب آرت تباع بـ29 مليون دولار في لندن

بيعت لوحة "ذي سبلاش" لفنان البوب آرت البريطاني الشهير، ديفيد هوكني، يوم الثلاثاء، مقابل 23,1 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 29,8 مليون دولار في مزاد في لندن.

وتصوّر لوحة "ذي سبلاش" الذي رسمها هوكني عام 1966 لحظة غطس رجل في حوض سباحة، مجسّدة نمط الحياة الخيالية في كاليفورنيا.

وقالت رئيسة مبيعات الفن المعاصر، إيما بيكر في دار "سوذبيز" للمزادات في لندن إنه "هذا ليس فقط عملا بارزا لديفيد هوكني بل هو أيضا رمز لفن البوب آرت الذي حدد عصرا معينا وأعطى هوية بصرية للوس أنجليس".

لوحة "ذا سبلاش" (تويتر)

وبلغ السعر الذي عرضه مشتر مجهول الهوية، ما يقرب من ثماني مرات المبلغ الذي حققه هذا العمل عند بيعه آخر مرة في مزاد العام 2006 في مقابل 2,9 مليون جنيه استرليني.

وفي عام 2018، بيعت لوحة "بروتريت أوف آن أرتيست" لهوكني المولود في يوركشير بأكثر من 90 مليون دولار في نيويورك، وهو رقم قياسي يسجل في مزاد في ذلك الوقت لعمل أنجزه فنان ما زال على قيد الحياة.

وفي العام نفسه، بيعت لوحة "باسيفيك وكست هايواي أند سانتا مونيكا" لهوكني مقابل 28,5 مليون دولار.