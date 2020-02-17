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نصف مليون زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

تاريخ النشر: 17/02/2020 - 08:50

نصف مليون زائر للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء
المعرض العام الماضي (تويتر)
عرب ٤٨ / رويترز

انتهت الدورة السادسة والعشرين لمعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء أمس الأحد، مسجلة نصف مليون زائر، "مما يعكس جاذبية المعرض" هذا العام.

وخلال مؤتمر صحافي استعرض فيه أبرز إحصاءات الدورة المنقضية، فيه قال وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق باسم الحكومة، الحسن عبيابة إن "أكثر ما ميز هذه الدورة هو الإقبال الكبير الذي قارب حتى اليوم نصف مليون زائر من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية"، مضيفًا أن "تميز المعرض أيضا هذا العام بحضور أكثر من 15 وفدا دبلوماسيًا، في الافتتاح وخلال الأيام التالية، ومشاركة وزراء ثقافة من دول شقيقة مثل فلسطين والبحرين".

وبين عبايبة أن الحضور كان لافتًا ومتنوعًا، إذ زار المعرض سفراء دول أميركا اللاتينية "الذين أبدوا رغبة كبيرة في تنمية التعاون الثقافي مع المغرب".

وقدم المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء على مدى عشرة أيام نحو 120 ألف عنوان كتاب في مختلف فروع المعرفة والآداب والعلوم، وحلت دولة موريتانيا "ضيف شرف" الدورة.

وشاركت في المعرض 266 مؤسسة وهيئة وجهة حكومية ورسمية إلى جانب 230 عارضا من الدول العربية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكيتين.

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#نصف مليون زائر
#المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء

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