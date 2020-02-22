الناصرة: ندوة ثقافية لمناقشة كتاب "الطائفة والطائفية والطوائف المتخيلة"

نظمت في مقهى "المها" الثقافي في مدينة الناصرة أمس الجمعة، ندوة ناقشت كتاب "الطائفة، الطائفية، والطوائف المتخيلة" للمفكر د. عزمي بشارة، شارك فيها مدير عام "مدى الكرمل" الباحث د. مهند مصطفى، والمحاضرة في قسم علم الاجتماع في جامعة تل أبيب، د. تغريد يحيى- يونس، سبقها افتتاحية قدمتها المحاضرة في قسم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية، د. أريج صباغ- خوري، بينما تولى عرافة الندوة المحلل السياسي أنطوان شلحت.

واعتبرت د. صباغ في افتتاحيتها المفكر د. عزمي بشارة، مرجعًا فكريًا مهمًا جدًا في الوقت الذي ترفض الغالبية الساحقة من الباحثين والمفكرين الخوض في موضوع الطائفة والطائفية مشيرة إلى المحاولة التي قام بها مركز "مدى الكرمل" لتنظيم ندوة حول الطائفية إلا أنه لم يكن هنالك من هو مستعد للحديث ومناقشة الموضوع.

ولفتت د. صباغ إلى الطرح الذي توصل إليه د. بشارة من أن الطائفية هي التي تنتج الطائفة وليس العكس ثم نشوء الطائفية السياسية، ضاربة مثالًا عن قريتها معليا التي كانت في يوم من الأيام جزء من المشروع الوطني لتحل محله اليوم الطائفية.

وقال المحلل السياسي أنطوان شلحت إن القيمة المضافة لهذا الكتاب الذي يمتد على أكثر من 900 صفحة من القطع الكبير، مثل سائر الكتب السابقة هي أن كتابة بشارة نابعة من داخل فكري، لكنه ذلك الفكر الثري بالخارج غير المنعزل عنه.

وأضاف شلحت، أن النظري عند بشارة يخلق من علاقة المفكر مع محيطه والعوالم التي سبقته مع التاريخ والجغرافيا، المجتمع والدولة، ومع النظام السياسي وبنية النسق الذي يتمثله.

واستعرض الباحثان د. مصطفى ود. تغريد يحيى أبرز محطات الكتاب وسلطا الضوء على أهم ما يتضمنه الكتاب في 20 دقيقة خصصت لكل واحد منهما، وتمحورت مداخلة د. مصطفى حول كيفية تعامل الكتاب والمؤلف مع الطائفية في التراث العربي الإسلامي بمن في ذلك ابن خلدون حيث خصص له بشارة فصلًا كاملًا في الكتاب.

وقدمت د. تغريد يحيى– يونس، قراءة في الكتاب سلطت من خلالها الضوء على بعض زوايا الكتاب أهمها حجم الكتاب والتي قالت بأنه ضخم جدًا وهذه الضخامة تشير إلى ضخامة العمل البحثي الفكري بكل المعايير، وحجم الجهد المبذول لإنتاج هذا العمل.